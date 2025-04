Pilar Cox se defiende de acusaciones de “divismo” y apunta contra director de programa de YouTube: “La soberbia conmigo no va”

Sentada en un sofá y con evidente gesto de incomodidad, Pilar Cox se vio en las grabaciones de lo que sería el matinal “A primera hora”, un proyecto en Youtube con que se esperaba su regreso al medio artístico.

PUBLICIDAD

Pero su nombre se ha visto envuelto en una controversia, ya que según el director de este canal digital, Sebastián Ballesteros, Cox no solo mostró mala actitud si no que agredió a una de las abogadas panelistas.

La actriz, quien ha emocionada con un posible regreso a la pantalla, entonces reaccionó y contó su versión en “Plan Perfecto”.

Pilar Cox desmiente acusaciones de "divismo". Youtube

“Fui con buena onda, yo no soy mala onda, al contrario. fui con buena disposición a pesar desde que desde el comienzo desde que empezamos a hablar, el cambió su faceta, mucho, se lo marqué, le dije la soberbia conmigo no va y los maltratos con las personas tampoco”

La conductora aseguró que Ballesteros le habló de presupuesto que tampoco se dio. “Me habló de camarógrafos, de personas que íbamos a invitar y todo lo demás en fin, y yo le creí en resumen no había camarógrafos, solamente estaba él en un café que esta en Villacura con invitados que son sus amigos”.

Para Cox todo se tornó confuso en ese momento y según contó, “A partir de ese minuto no coincidimos en nada, ni en ni en la forma estática que él trabaja con micrófonos que los de radio son más lindos, unos aparatos así de fierro tapando cara, todo, ojalá que muestre el video”.

Según dijo Fox cuando exigió que no saliera el programa y decidió retirarse. “No digas nada, no publiques nada porque yo contigo no quiero saber más nada, y él lo sabe, dice que fui una maleducada, irrespetuosa, que fui violenta, ¿de qué estamos hablando?”.

PUBLICIDAD

“Es poco hombre”

Sobre la supuesta agresión que hizo a la panelista invitada, Pilar Cox aseguró que fueron “super buena onda”. “Nos reímos mucho, nos sacamos fotos, abrazadas y todo, yo le respondo lo mismo”, dijo imitando una pequeña palmada. “No hubo golpe, no voy a ser redundante, no voy a insistir en aclarar nada más de lo que es”.

“Un hombre, cualquiera, que habla mal de una mujer, por lo que sea, es poco hombre”. Para apartarse de esta polémica, Pilar Fox se admitió agradecida con el cariño del público y aseguró “que las cosas se le están dando muy bien”.

“Yo salgo a la calle y de verdad recibo cariño, cariño y me alimento, no el ego, alimento mi corazón”.