Pilar Cox y el motivo de su fallido regreso a los medios: “Teníamos todo hablado, todo organizado”

Pilar Cox, alejada del medio artístico desde hace varias décadas, es recordada con admiración por el público. Además de su resiliencia, no ha dejado de asombrar al verse en otras facetas muy alejadas de la fama, incluso vendiendo panes o lavando autos para ganarse el sustento.

De ahí que la posibilidad de un regreso a los medios emocionó a muchos. La actriz y animadora sonó para varios proyectos, entre estos un programa en un canal de Youtube.

Los panelistas de “Que te lo digo” dieron por descartado el ansiado regreso, al menos por el momento, y además revelaron el motivo que deja a la famosa una vez en el ojo del huracán.

Sebastián Ballesteros, director de Oriente Visión, comentó en el programa de Zona Latina sobre el proyecto de un matinal en su canal de Youtube, que llevaría por nombre “ A primera hora” y para el cual conversó con la actriz y animadora.

“Teníamos todo hablado, todo organizado. Ese día cuando llegó la noté muy hiperventilada y ultra desubicada con los panelistas que en este caso iban a ser abogados, empezamos el programa y empezó a mandar a callar a mis invitados, muy mala onda, muy pesada”.

Según comentó el director del canal de Youtube, Cox mantuvo su actitud “modo diva”. Al final de la grabación, junto a Pilar Cox se habría pedido una foto con los invitados, y uno de estas pasó la mano lo que desató el malestar de la actriz quien le habría propinado una cachetada.

“La abogada se quedó en shock, se me quedó mirando, no sabía que hacer, luego habló conmigo y pidió que no saliera el programa”.

Daniella Campos, como una de las panelistas invitadas, sumo su opinión, aunque según dijo, quiso ponerse en el lugar de Cox.

“¿No le habrá jugado en contra la ansiedad, de querer volver, el recuerdo de la televisión antigua? Antiguamente se trabajaba así y yo creo que ella está con una ansiedad muy grande sin ver lo que está sucediendo hoy día".