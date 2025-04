“Se llevó hasta el lavaplatos, hasta la grifería del departamento”: El detalle de la acusación contra Carla Ballero

Carolina Ibáñez, instructora de esquí, reveló su difícil experiencia con Carla Ballero, a quien acusa de dejarle una deuda de $65 millones tras un contrato de arriendo de un inmueble.

La situación se complicó cuando Ballero, según Ibáñez, no pagó ni el arriendo ni los servicios básicos durante dos años, lo que llevó a una situación judicial que afectó gravemente su vida.

Ibáñez relató que confió en Ballero al arrendar un departamento a su nombre, debido a que ésta no podía encontrar un lugar donde vivir con sus tres hijas. Sin embargo, Ballero no cumplió con los pagos y, al finalizar el contrato, dejó el departamento en condiciones deplorables, llevándose incluso elementos como la grifería y el lavaplatos.

“Pequé de buena persona, de inocente, de creerle que ella se iba a hacer cargo de pagar todos estos arriendos, gastos, etc. Y cada vez que que me acerqué a ella, ella me decía ‘ya lo pagué‘”, comentó Ibáñez.

Una relación complicada

La historia de Carolina Ibáñez con Raúl Fergie, ex empresario minero y padre de su hija, se remonta a más de 20 años. Tras una relación que terminó, Fergie se casó brevemente con Titi Aguayo, una conocida influencer chilena. Más tarde, Fergie inició una relación con Carla Ballero, con quien tuvo tres hijos. Durante su relación, Ballero enfrentó serias dificultades personales, incluyendo problemas legales y de salud mental.

En 2018, Fergie se reencontró con Ibáñez. A pesar de su historia previa, Fergie pidió a Ibáñez que arrendara un departamento a Ballero debido a que ambos estaban en Dicom. Ibáñez accedió, pero esta decisión pronto se convertiría en un verdadero problema. “En este departamento habita Carla Ballero con sus hijos alrededor de dos años. Durante estos dos años (de 2018 a 2020), la señora Ballero no paga ni el arriendo, ni los gastos comunes, ni los servicios básicos, lo que hizo una deuda millonaria”, relató Daniella Campos en el programa Que Te Lo Digo.

La situación llegó a un punto crítico cuando el propietario del departamento, desesperado por la situación, le ofreció a Ballero $3 millones para que se mudara. Sin embargo, al irse, dejó el lugar en condiciones inaceptables, lo que llevó al propietario a tomar acciones legales. “Por esto, el dueño empieza una acción judicial, pero en contra de Carolina, quien era la arrendataria del inmueble”, explicó Ibáñez, quien se encontró en la mira de la justicia por una deuda que no generó.

El conflicto judicial

La deuda se acumuló debido a los dos años de falta de pago, además de los $3 millones que el dueño había entregado a Ballero. Ibáñez recibió una notificación de demanda que amenazaba con el embargo de su casa. “Si usted no paga la deuda de Carla Ballero, le rematamos su casa”, le dijeron, lo que la llevó a buscar un acuerdo para evitar la pérdida de su propiedad.

A pesar de sus esfuerzos por resolver la situación de manera amistosa, Ballero no asumió la responsabilidad de la deuda y, según Ibáñez, le envió mensajes ofensivos, incluso llamándola “tontita”. Finalmente, tras múltiples intentos fallidos para comunicarse con Ballero y tras el desinterés de Fergie, Ibáñez decidió pagar $45 millones para cerrar el conflicto. “La demanda de Carolina asciende a 65 millones de pesos”, informó.