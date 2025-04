Sergio Rojas tras incómodo encuentro con Sergio Caniulef: “Era el momento de cerrar el ciclo”

En una mesa, Sergio Rojas; del otro lado, Sergio Caniulef. Un saludo frío y distante se vio en el encuentro de ambos, el primero desde el escándalo que desató la confesión del panelista de Canal 13 sobre su diagnóstico de VIH.

PUBLICIDAD

“Yo no sabía quiénes iban a ir, es la verdad, me convidaron a una experiencia nueva, no pregunté quien va, quien no va, entendía que era el proceso del reality”, dijo Rojas sobre el viaje al sur, donde además abordó un bus aparte al de Caniulef.

Para el panelista de “Que te lo digo” todo fue incómodo allá. Mientras Raimundo Cerda, Faloon, Dash, Matías, Natu y el grupo sonreían en sus videos para redes, Rojas se sintió en “la cumbre más ingrata de mi vida”.

Sergio Rojas habla de su encuentro con Sergio Caniulef. Youtube

“Yo estoy a la otra punta, no hay ningún tipo de interacción, no hay una conversación previa”. ¿Cuánto tiempo llevaban ahí, desde que se vieron?“ , dijo Antonella Ríos- ”Yo sentí que fueron meses", dijo el periodista sobre la actitud del panelista de Canal 13.

Cara a cara

Sergio Rojas se sinceró sobre la incomoda situación e incluso comentó con Karla Constant en quien encontró apoyo. Fue la conductora quien precisamente le aconsejó tomar ese tiempo y cerrar el ciclo con quien fuera su amigo más cercano en el reality “Palabra de Honor”.

“Yo siento que cuando hay amor verdadero, como en este cariño real, fraternal, cuando tu lo ves algo se produce en tu cuerpo, incluso ha gente que llora porque las palabras están demás”. Pero en el caso de Rojas al ver a su excompañero admitió sentir “pena, angustia, es un símbolo que representa lejanía, traición, desdén”.

“Conocí la verdadera cara de Andrés, es una cara que no me gusta, no quiero que sea parte de mi vida hoy, siempre voy a guardar los mejores recuerdos también de su familia, pero no es una persona que quiero tener de amigo”, agregó el panelista.