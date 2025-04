“Tienes toda la razón José Antonio...”: Sergio Rojas reveló el curioso consejo que le entregó Neme

El animador de Mega, José Antonio Neme, ya es amigo de la casa en el programa de farándula, “Que te lo digo”. Incluso ha sido bautizado como el cuarto panelista debido a que siempre les responde, y no duda en entregarles su opinión cuando se le solicita.

Durante el último capítulo del programa de Zona Latina, el rostro de Mega nuevamente dejó en evidencia su amor por el “QTLD” cantando las canciones del programa.

El periodista que estaba hablando con Neme le consultó por qué no iba al programa, y él le respondió que “yo feliz, pero no me mando tan solo. ¿Por qué no viene el ‘QTLD’ a Mega?“.

José Antonio lanzó la idea de que el programa se vaya a Mega para animar las tardes de la señal. Él recalcó que le encanta el programa y le encantaría visitarlos, ya sea presencialmente o telemáticamente.

El consejo de Neme a Sergio Rojas

Neme habló de lo mucho que le gusta Antonella Ríos, y ante la posibilidad de un conato con Sergio Rojas dijo que hay que dejarlo que pelee solo. Con una sonrisa picaresca, José Antonio recordó una reciente conversación que tuvo con el periodista de farándula.

“El otro día me texteé con Sergio y le di un consejo. No voy a decir qué consejo le di, pero los único que les puedo decir es que me dijo ‘tienes toda la razón José Antonio’. Que les cuente qué es lo que le dije”, reveló Neme.

Rojas no se encontraba en el panel ya que estaba en el sur para un proyecto secreto de “Palabra de honor”, pero se contactaron con él vía videollamada, en donde Sergio contó qué es lo que habló con José Antonio.

“Lo que me dijo ‘tú ya estás posicionado, tú tienes que saber con quién pelear. Elige tus batallas’”, reveló el periodista.