“En un par de días estaré de vuelta”: Raúl Peralta preocupó tras terminar en la clínica luego del ensayo de una coreografía

Raúl Peralta, reconocido joven bailarín nacional –perteneciente a los Power Peralta– preocupó a sus seguidores tras compartir sobre su estado actual de salud.

Y es que mediante su perfil de Instagram, el influencer dio a conocer que en los últimos días sufrió una lesión cuando realizaba una coreografía de baile, dejándole problemas en una de sus rodillas.

Sin ir más lejos, a través de sus historias de la red social, la expareja de la modelo cubana Lisandra Silva publicó durante estos días algunas fotografías en una clínica.

En específico, el pasado miércoles 2 de abril, desde el centro de salud, comentó que “hoy tocó despertar acá. Con la fe de siempre y la vibra en alto. Ya muy pronto salimos y partimos la rehab“.

”Gracias a todos por sus mensajes. Aún sigo hospitalizado pero ya mejor de la rodilla... Gracias a Dios no tengo nada roto, ni tampoco tengo que operarme así que en un par de días estaré de vuelta en la cancha“, expresó Raúl Peralta.

Luego, en una suerte de explicación sobre lo que le había ocurrido, detalló que “se me colapsó la rodilla por una sobre carga... venía con molestias y la empujé más de lo que debía y se llenó de todo ese líquido que ven ahí“.

Ya con el alta médica en mano, Raúl señaló “ya hoy está más deshinchada y con más movilidad.... nada que no me haya pasado antes, es parte del alto rendimiento y de lo que nos toca vivir. Ahora solo contando los días para volver a volar como me gusta. Agradecido de su cariño y preocupación“.

Luego subió un video de una coreografía en la que estaba trabajando antes que le sucediera este imprevisto: “Esto fue el finde. Estaba creando para un proyecto y la rodilla venía molestándome pero estaba con la musa tan elevada que no paré nunca y la exigí más de lo que debí hacerlo", dijo.

“En fin, hay días buenos y otros no tanto, pero lo importante es aprender y vivir las altas y bajas con la misma fe, la misma pasión y la misma disciplina”, cerró el bailarín.