“Es una persona desequilibrada que nos quiere hacer daño”: Carla Ballero cuestionó a la mujer que la acusó de deuda millonaria

Un escándalo está rodeando a la panelista de “Sígueme”, Carla Ballero, quien fue acusada de tener una deuda millonaria de un arriendo. Se le acusa de haber vivido por años sin cancelar alquiler y de que incluso se habría robado implementos del hogar como el lavaplatos.

PUBLICIDAD

Según información revelada durante la semana en el programa “Que te lo digo”, el conflicto se originó cuando Fergie y Ballero, no pudieron arrendar una propiedad a su nombre debido a que ambos se encontraban en Dicom.

En ese contexto, Ibáñez, expareja de Fergie habría accedido a firmar el contrato de arriendo para que la comunicadora y sus hijos pudieran habitar el lugar. Sin embargo, los pagos nunca se habrían realizado, generando una millonaria deuda que finalmente recayó sobre Carolina.

“A mí el daño que me hizo fue bastante grande, en términos personales, familiares, económicos y psicológicos. Yo creo que pequé de buena persona, de inocente, de creerle que ella se iba a hacer cargo de pagar… Dos años y medio más o menos vivió ahí sin pagar ni un peso”, señaló Carolina en la entrevista.

La deuda, que ascendía a 65 millones de pesos, finalmente fue saldada por Ibáñez en 2022, tras la demanda del propietario del inmueble, por lo que Carolina debió pagar un monto total de 45 millones de pesos. Si no cancelaba, le iban a quitar su hogar.

Como si esto fuera poco, en el programa revelaron un audio de Carla Ballero en donde insulta fuertemente a Carolina, a quien le dijo “¿Sabí a mí quién me importa un p***? ¡Vo, hueona! ¡Andate a la CTM y déjate de hueviar a mis hijas y a mí! Pe*** o lo que tú quieras que seas. Adicta, enferma, déjate de hueviar Pobrecita. Ocúpate de tus hijos, estúpida".

“Entiende, tontita, que los problemas son tuyos, no míos. Nadie te remató nada y todo lo que te pasa en tu vida es por tu responsabilidad, no de otros. ¡Tontita!“, añadió Ballero.

PUBLICIDAD

La respuesta de Carla Ballero

Si bien Carla Ballero prestó unas breves declaraciones a Página 7, se comunicó con el programa “Que te lo digo” para entrar en más detalles sobre este problema judicial que la persigue.

“Yo tengo todas las pruebas, tengo todas las cosas para salir a defenderme, pero ¿sabes qué? Finalmente, estoy en otro punto de mi vida. Ella me recuerda malos momentos de mi vida, no por ella sino que por esa época. Estoy hablando como 2017 a 2019, que fueron malos años para mí″, partió comentando.

“Yo entré a vivir a ese departamento en diciembre del 2018 y salí, si no me equivoco, antes de mayo del 2020. O sea, yo estuve un año y tres meses viviendo en ese departamento. Si yo hubiese no pagado los arriendos, si yo no hubiese pagado nada de eso. ¿Cuánto debería? ¿Te parece que deberías 45 millones de pesos?“, cuestionó Ballero.

“No tiene ni pies ni cabeza esta cuestión, y la verdad lo que hable o diga Carolina Ibáñez lo verá el abogado. Va a mirar las cosas que hayan, si en algún momento quisiéramos responder de verdad contra la situación”.

“Para nosotros ella es una persona desequilibrada que nos quiere hacer daño, y no debiese poder entrar en mi mundo, en mi alma, ni en ninguna parte que me dañe. Menos en este momento que estamos viviendo que estoy concentrada absolutamente en otras cosas”, dijo sobre la mujer que la acusa de ser deudora.

Finalmente, ella se hizo cargo del audio que fue reproducido en el programa, por el cual dijo “¿Tú crees que esos WhatsApp que mandé fueron de la nada? No po’, hay contextos, muchos contextos".