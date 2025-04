“Las ganas son súper grandes”: Mariela Sotomayor comparte sus primeros días dejando el cigarro

Hace algunos días, la periodista y actual panelista de Only Fama, Mariela Sotomayor, uso hizo de su cuenta de Instagram para dar a conocer un drástico cambio en su vida: dejar el cigarro.

En una primera instancia dijo: “Quiero contarles sobre algo súper importante que estoy viviendo. Dentro de todo lo que estoy haciendo en el último tiempo por mejorar mi calidad de vida, por sentirme mejor conmigo misma, por gobernar mi voluntad, decidí dejar de fumar”.

“Hice un compromiso conmigo misma, que siento que es el compromiso más importante que uno puede asumir. Sé que puede ser súper difícil. De hecho, empecé ayer y hoy voy en mi segundo día”, continuó la apodada ‘La Lengua del Pueblo’.

Luego, confesó que “contárselos me hace sentir que también estoy comprometida con ustedes, que están escuchando aquí, esto que para mí es tan importante. Durante muchos años quise dar el paso de querer dejar de fumar”.

Eso sí reconoció que no sería algo fácil y cuestionó poder cumplirlo. “No sé si lo voy a lograr, pero espero hacerlo y bueno, quería compartírselos. Voy a estar contándoles todos los días cómo me va y si alguien también se quiere sumar, por supuesto feliz”, sostuvo.

Y como si este relato fuese poco, agregó algo relevante: la cantidad de cigarrillos fumados por jornada. “Llegué a fumar 40 cigarros al día y dije: ‘esto no puede seguir’”, comentó Mariela.

“Amo la vida y parte de ser consecuente con lo que quiero para mi vida era parar de hacerme este daño, me tengo más fe que nunca. Y aunque sé que esta meta que me he puesto no será fácil, estoy dispuesta a intentarlo”, cerró la comunicadora en aquella ocasión.

“Las ganas son súper grandes”

Ya durante este jueves 3 de abril, la periodista compartió cómo va con su desafío, reafirmando que no ha sido algo sencillo.

“Hola, ¿cómo están? yo, aquí en la peluquería de mi querido Jean Bohus: día cuatro sin fumar, y las ganas son súper grandes", comenzó Sotomayor.

“Hoy día en la mañana amanecí con una cosa aquí (señala su pecho), como no sé... no sabría cómo explicarlo; como angustia, ansiedad: debe ser la costumbre que uno tiene. Imagínate, ¿cuántos años fumando?”, continuó.

“Pero vamos que se puede: no me queda otra. Un besito grande”, finalizó la profesional de las comunicaciones.