Luis Mateucci aseguró que Angélica Sepúlveda volvió a los realities para recuperar a su “galán turco”

La polémica entre Angélica Sepúlveda y Luis Mateucci sigue escalando. Esta vez, el argentino fue más allá de las críticas que ya había lanzado junto a Botota Fox, y destapó lo que él asegura sería el verdadero motivo por el que la “Fierecilla de Yungay” regresó a la televisión.

La tensión entre ambos partió luego de que Mateucci y Botota la calificaran como “oxidada” en el contexto de su participación en Gran Hermano Chile. “Hay personas que ya se oxidaron, eran personajes top que hoy están oxidados y que espero se jubilen y se queden en sus casitas”, comentó el trasandino.

Angélica, por su parte, no tardó en responder. “Gracias por darme pantalla, aunque no la requiero. Solo una cosa diré: más temprano que tarde me verán en TV nuevamente. ¿Y saben por qué? Porque saben perfectamente que soy mejor que ustedes, polillas patéticas”, sentenció en sus redes sociales.

Lejos de retractarse, Mateucci reafirmó sus dichos: “No encuentro que hayamos dicho algo malo. Nos defraudó y no tiene nada de raro, solo que está oxidada. Pamela se la comió viva, no contestaba, no nada”.

Y añadió: “Tiene una huerta orgánica, debería seguir con eso. O irse a una telenovela turca, porque el pololo es turco”.

Pero eso no fue todo. El argentino fue más allá y lanzó lo que sería la “verdad” detrás del regreso de la “Fierecilla” a los realities.

“¿Sabes por qué Angélica Sepúlveda volvió a entrar a los realities? ¿Quieres saber? Porque tiene un novio turco, contado por ella, que le gustan las famosas. Le gustan las minas, sigue a varias de Instagram y les dio like. Entonces, como ella perdió pantalla, quiso recuperar pantalla para recuperar al turco” , lanzó Mateucci en el react del programa Palabra de Honor según consignó Página 7.

Según el chico reality, la decisión de Angélica estaría motivada por celos y la necesidad de volver al ojo público. “Creo que se fue con una chica de Paraguay, y como Angélica vio eso, la forma de atraer otra vez al turco fue meterse al reality y estar en pantalla”, aseguró, sin revelar la fuente de la información. “Confían en mí, pero yo no quiero contar esas cosas. Es una boludés y no está mal... pero bueno, lo conté, lamentablemente, se me escapó la polilla”, remató entre risas.