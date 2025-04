“No es algo que me agrade”: Michael Roldán responde a Sergio Rojas por tildarlo de “carga cartera”

Alta tensión tras los descargos de Sergio Rojas a los panelistas de “Only Fama”, a quienes cuestionó su trabajo tildándolos de “lamebotas”, también de “bajarse los churrines por tan poco”.

El panelista de “Que te lo digo”, incluso tomó una cartera para apuntar contra Michael Roldán y en medio de risas lo tildó de “carga cartera” de Fran García-Huidobro, asegurando que solo secunda las opiniones sin expresar su propio criterio en el programa.

Pero Roldán, al ser abordado por las cámaras de Zona Latina, reaccionó contra Rojas y admitió el malestar que le causa esta caricaturización.

Michael Roldán le responde a Sergi Rojas tras llamarlo "carga cartera". Youtube

“El tema de la cartera no es algo que me agrade claramente, es un mito de personaje que en el fondo van generando y que a mi me parece, particularmente no voy a pedir no hagas esto porque son sus formas, pero a mi me parece que a ratos si raya en algo bastante desagradable”.

El panelista de “Only Fama” admitió que no ve el programa de Zona Latina “justamente porque me incomoda como esta caricaturización que se hace donde en el fondo todo mi trabajo lo está validando por una cercanía real que yo tengo con la Fran, no es algo que me agrade”.

¿Una bota o una cartera?

Sergio Rojas negó que su gesto en el programa de Zona Latina se trate de una caricaturización y le replicó a “guaguito” como suele llamar al panelista de Mega.

“No tiene que ver con Michael, yo creo que en general todo el panel de Only Fama son lamebotas, no me voy a poner a lamer una bota, entonces lo que hago es el símbolo de llevar la cartera que es una metáfora de aquel que tiene una actitud servil frente, en este caso, a los conductores”.

Para Rojas los panelistas “no son capaces de acordonar su propio discurso y contrariar a quienes son los que animan el programa”.