“No le llego ni a los talones”: José Luis Repenning se defiende tras polémica comparación con Felipe Camiroaga

José Luis Repenning, conductor del matinal Tu Día de Canal 13, rompió el silencio luego de enfrentar una oleada de críticas en redes sociales, tras ser comparado con el fallecido animador Felipe Camiroaga, ícono de la televisión chilena.

PUBLICIDAD

Todo comenzó a inicios de esta semana, cuando una fan del periodista, identificada como Cecilia y de profesión enfermera, compartió en TikTok un video mostrando mantas y tazones con el rostro de Repenning, dejando en evidencia su admiración por el comunicador.

“Me llegó esta manta que mandé a hacer a China, soy fanática de José Luis Repenning”, expresó Cecilia en el registro que rápidamente se viralizó.

Fiel a su estilo, el periodista tuvo palabras de agradecimiento para su seguidora: “Cecilia, un millón de gracias por tanto cariño. Cuando lo vi pensé que era broma. Después, cuando caché que era cierto... me sentí super halagado. Encuentro que es como una exageración, uno es un simple mortal no más”.

Ante la exposición del clip en Tu Día, muchos televidentes y usuarios de redes sociales reaccionaron negativamente, apuntando que la comparación con Camiroaga era “exagerada” e incluso “ofensiva”.

El periodista, lejos de esquivar el tema, decidió enfrentar las críticas y expresó su parecer en una entrevista con Que te lo digo: “Yo no sé de dónde salió eso. Me parece que es un falso dilema que no amerita ni siquiera un comentario, esto me parece hasta ridículo”.

Repenning fue enfático en señalar que nunca ha buscado ser comparado con Camiroaga ni alimentar ese tipo de debates. “Que critiquen a quienes hacen la comparación. Pero yo no tengo nada que ver. Si yo nunca he hablado, jamás se me ocurriría. ¡Si no te digo que yo no le llego ni a los talones! No, me parece hasta de mal gusto“, recalcó el conductor.