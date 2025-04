“Pensé que te habías muerto”: Diana Bolocco reveló el susto que le hizo pasar Cristián Sánchez durante el apagón nacional

Un nuevo podcast fue lanzado por la pareja de Diana Bolocco y Cristián Sánchez, el cual es titulado “Hasta que el podcast nos separe“. En este espacio, la animadora confesó que pasó un susto de aquellos cuando sucedió el apagón nacional, que se vivió a finales de febrero, por culpa de su marido.

“Yo iba a mi lugar de trabajo, mi programa de Chilevisión, manejando. Un taco en las calles porque se había cortado la luz a las 3 de la tarde. Yo voy al canal, llegó sin luz”, dijo la animadora, quien reveló que en esa instancia se dijo que si no regresaba la energía, el programa “Plan Perfecto” no sería emitido y seguirían con prensa.

El director terminó cancelando el programa porque eran ya las 18 horas y no había regresado la electricidad, así que todos se devolvieron a su casa. Diana Bolocco en camino a su hogar, llamó a Cristián, pero no le contestó. Así que le envió un audio para avisarle que le cancelaron el programa y le consultó si es que pasó lo mismo con él.

Llegó a su casa a alrededor de las 19 horas, y prendió la radio donde anunciaron que va a haber un toque de queda a las 22 horas. Se acercaba el horario del toque de queda y no tenía respuesta de Cristián Sánchez, lo que la preocupó a ella y a sus hijos.

¿En qué estaba Cristián Sánchez?

Volvió la luz, revisó sus mensajes y no había respuesta alguna de su esposo. “A esas alturas dije: ‘Ya, se murió‘. Pensé que te habías muerto, en serio. Que habías chocado en la calle con un semáforo sin funcionar, y que estabas muerto, pero que nadie me podía avisar porque no había señal. Te lo juro que pensé eso”, reveló.

La mujer que trabaja en su casa, le comentó que la última vez que vio a Sánchez estaba con tenida deportiva. Eso tranquilizó a Diana, así que llamó al entrenador personal que tienen, él no sabía ya que no lo había visto y el gimnasio lo cerraron cuando sucedió el apagón.

“Yo dije: ‘cresta, está muerto de verdad y me van a llamar del Servicio Médico Legal, lo voy a encontrar debajo de la cuestión negra’”, comentó Diana. Así que la animadora, llamó a la jefa de ESPN de Cristián para saber el paradero de su marido, y tampoco sabía.

Diana Bolocco terminó contando que su pareja terminó llegando a las 22:15, minutos después de que comenzó el toque de queda. “Ojalá algún carabinero esté escuchando para que te lleve la próxima vez”, reclamó.

Cristián confesó que estaba ocupado... jugando pádel y tomando una cerveza con sus amigos. “Me gustaría volver atrás, lo digo verdad y yo te amo, pero ojalá te hubiesen tomado preso, a ti y todos los hueones del pádel”, bromeó Diana.