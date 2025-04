“Solo sabíamos nosotros dos”: Pangal Andrade comentó cuál fue su reacción tras la predicción de Vanessa Daroch sobre el embarazo de Melina Noto

Durante el capítulo de este jueves en Hay Que Decirlo, estuvo presente el ganador del reality ¿Ganar o Servir?: Pangal Andrade, quien entregó un emotivo dato acerca del embarazo de Melina Noto, su pareja.

PUBLICIDAD

En específico, en el programa farandulero de Canal 13, el deportista contó sobre cómo ha vivido estos días, desde que se enteró que sería padre.

Y el kayakista se refirió al momento en que la tarotista Vanessa Daroch predijo que, en el futuro de la pareja, agrandarían su familia: precisamente lo que ocurió.

Este momento ocurrió en una visita previa de la médium al espacio, cuando estaba Melina Noto. En aquella ocasión, Daroch afirmó que su fallecido hermano, Alan, regresaría de alguna manera a su vida.

“Quiere hacerte cariño, está pellizcando tus mejillas. Vas a mirar esa guaguita y en esos ojos lo vas a ver a él. Te lo doy firmado, te lo aseguró“, dijo en aquel momento, dejando en evidencia que la joven periodista deportiva quedaría embarazada.

“Solo sabíamos nosotros dos”

Frente a esto, en el paso de Pangal por el programa, afirmó que lo impactó la predicción de Vanessa, puesto que tanto él como Melina ya conocían que serían padres, pero no se lo habían comentando a nadie más.

“Ya sabíamos. Estábamos justo viendo a Meli y a mi mamá no le habíamos contado nada. Solo sabíamos nosotros dos, mi mamá decía: ‘¿Qué está hablando?‘“, contó el kayakista.

PUBLICIDAD

Sumado a lo anterior, Pangal recordó que, luego de que terminara el capítulo con aquella predicción “Meli me llama, me dice: ‘Amor, ¿viste lo que me dijo?‘“.

Pangal Andrade también aprovechó su presencia en Hay Que Decirlo para promocionar se nuevo programa, que pronto se estrenará, llamado Clan Extremo, en el que recorrerá lugares únicos de Chile, en la compañía de sus primos.