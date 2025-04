Tonka Tomicic reaparece en redes tras fallido debut en la radio: “Momentos que guardé...”

Como el ave Fénix, Tonka Tomicic espera retomar con fuerza su carrera en los medios luego de los escándalos judiciales que protagonizó en los últimos meses y que la mantuvieron alejada de la pantalla.

La animadora dio el primer paso en el escenario de la ExpoPatagonia, un desafío donde salió airosa y con elogios del público. Poco después se voceó su posible llegada al matinal de Radio La Metro, desde este 31 de marzo, un anuncio que desató la expectativa.

La cuenta regresiva llegó a su fin y Tonka no apareció en el programa radial. Varias versiones apuntaron a una complicación que impediría, al menos por ahora, estar en el proyecto.

Tonka Tomicic y el after tras la Gala de Viña del Mar. Instagram Tonka Tomicic

Los momentos de Tonka

"Lo único que te puedo contar, es que mientras no esté todo zanjado con Fiscalía y esta no entregue un documento oficial respecto al sobreseimiento de Tonka, ella no firmará ningún contrato’“, contó Renata Bravo, además panelista de ”Plan Perfecto".

Lejos de amilanarse, Tonka reapareció en las redes sociales sin mencionar los rumores de su regreso a los medios. Esta vez aprovechó de compartir fotos inéditas de sus últimos eventos en la escena pública.

"Momentos que guardé en mi teléfono y no les subí“, comentó la exanimadora de TVN junto a un carrera de imágenes incluyendo su paso por la Gala de Viña del Mar 2025.

Entre las postales se vio en plenos preparativos de su estilismo para el evento en Viña, también los recuerdos posteriores: sobre la cama y comiendo pizzas con su elegante traje de brillantes.

Tonka Tomicic presumió varios de sus mejores looks pero además los momentos a pura risa con amistades.

Los elogios entonces se sumaron, varios expresando las ganas de verla otra vez en la pantalla. “Chile te ama”, "Maravillosa! Amé el traje burdeo de terciopelo!“, ”Ejemplo de resiliencia“, comentaron.