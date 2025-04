“¿Tú crees que me dio 10 pesos?“: Paty Cofré lanza feroz reclamo contra Ernesto Belloni tras provocarle millonaria lesión

Un feroz descargo contra Ernesto Belloni realizó la comediante Paty Cofré en el programa Podemos Hablar, capítulo que saldrá emitido este viernes.

La humorista, conocida por su deslenguado minuto de confianza sin censura, recordó cuando sufrió una dolorosa lesión en una de sus rodillas, durante un show con Che Copete, lo que la obligó a pagar una costosa operación de 13 millones de pesos.

Su reclamo, medio en broma, medio en serio, fue que, a pesar que le advirtió a Belloni que estaba con problemas físicos e hizo caso omiso y se lanzó sobre ella durante una actuación que realizaron en Punta Arenas y quedó a mal traer.

Por ese motivo, lo hizo responsable de alguna manera de su fractura, pero él ni siquiera la llamó ni tampoco la ayudó a pagar la cirugía.

Paty Cofré revela lesión durante actuación

“Haciamos un sketch los dos, yo era la señora de él y yo le digo, antes de salir al sketch yo andaba con una venda, y le digo ‘oye Ernesto, no me abraces tanto porque me duele mucho la rodilla’”.

Sin embargo, el humorista se olvidó de la advertencia y cayó sobre ella causándole una grave lesión, luego que golpeara su rodilla con una parte del escenario. Las consecuencias del episodio hicieron que Paty tuviera que operarse, por lo que no dudó en aprovechar la ocasión para enfrentar a Ernesto, manifestando que nunca se preocupó por ella, ni mucho menos la apoyó económicamente.

“¿Tú crees que me dio 10 pesos?... me costó 13 millones la operación, me operé en la Clínica Las Condes porque ahí estaba el doctor que me podía arreglar la embarrada que me dejó éste en la rodilla”, haciendo alusión a Belloni que se encontraba a su lado, agregando que “ni siquiera me llamó para decirme ‘Paty, ¿cómo está? ¿fue mucho?, nada... En su puta vida me ha llamado por teléfono”, reclamó.