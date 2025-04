Daniela Aránguiz le respondió con todo a Anita Alvarado: “Que siga vendiendo maní porque así también puede ganar plata, no solamente hablando de mí”

Captura: Only Fama e Instagram @anitaalvaradom

Esta semana se vivió un nuevo round de la pelea entre las eternas rivales Daniela Aránguiz y Anita Alvarado. Esto lo comenzó inesperadamente la emprendedora de frutos secos con una publicación de Instagram, que terminó borrando, la cual hacía una clara alusión a la panelista de “Only Fama”.

Ella publicó un cuestionario dirigido a Aránguiz, el cual fue titulado “Preguntas a una tóxica”, en donde preguntaba: “¿Tuviste un abuelo que midió 2,10? ¿Fue guardaespaldas de un Presidente en Chile? (...)“.

“¿Filtras información de tu ex? ¿Has hecho brujería ‘blanca’ para retener a tu ex? (...) “¿Serías capaz, al hombre que no dejas ir, dejarlo ir para que esté con la mujer que él elija? ¿Crees de verdad que él es incapaz de abusar de otras mujeres?“, entre otras.

Al momento de explicar los motivos detrás de esta arremetida, Anita Alvarado contestó que “a una mamá no se le olvida cómo han hecho sufrir a tu hija, y a mí no se me olvida (...) las brujerías se devuelven. Cuando tú le haces daño a alguien, se devuelve”.

La arremetida de Aránguiz

Si bien, la “Cara de cuica” entregó una escueta respuesta en “Hay que decirlo”, en el estelar de Mega se explayó más y le envió un contundente mensaje a la empresaria. Ella partió bromeando con que efectivamente es bruja, pero ni blanca ni negra.

“Estoy muy enojada con todos los comentarios, pero más que enojada, con el ego más encima que nunca porque me dedican cartas. ¿Puedes creer que me dedican cartas?”, comenzó.

“La señora Ana Alvarado se dedicó y dio el espacio de su tiempo para escribir una larga carta que no me interesa responderle. Lo único que voy a decir es que me halaga mucho que ella dedique su tiempo hacia mí”, continuó la panelista.

Esto le añadió una súplica a Alvarado para que terminen sus arremetidas. “Que por favor me supere, porque su hija fue infiel con mi exmarido hace 15 años, señora. Hace 15 años su hija se metió en mi matrimonio”, añadió.

“Ya supéreme, pasaron 15 años. Mi hijo tenía un año cuando yo me enteré de esta infidelidad, ahora tiene 16, así que le ruego que me deje tranquila. Que siga vendiendo su maní, su almendras y todos sus productos porque así también puede ganar plata, no solamente hablando de mí. ¡Ya me tiene aburrida esta mujer! ¡Para!“, cerró Daniela Aránguiz.