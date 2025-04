¡El saludo de “La Loba”! Shakira se reencuentra con su manada chilena y da emotivo mensaje: “Por ustedes me salto cualquier obstáculo”

Shakira trae a Chile su tour ‘Las Mujeres ya no lloran World’.

La espera valió la pena. La noche de este viernes en el Estadio Nacional de Santiago, finalmente ocurrió el reencuentro de la colombiana Shakira y su público chileno.

La cita fue posible tras la reprogramación de sus conciertos pautados el pasado mes de febrero. Y tal como entonces prometió la barranquillera ¡regresó!

La manada gritó, bailó y aplaudió cada uno de sus discursos. Apenas comenzaba la presentación la intérprete saludó con emoción y celebrando un encuentro prometido el pasado febrero.

Shakira en Chile con su tour ‘Las Mujeres ya no lloran World’. Publimetro Chile

“Mientras atravesada la Cordillera pensaba, estos 13 mil kilómetros de ida y vuelta es que los volvería a recorrer cuantas veces fuera, por ustedes, por ustedes me salto cualquier obstáculo que me ponga la vida, como una loba que va corriendo para encontrarse con su manada, con su manada chilena”.

La colombiana brilló además con sus atuendos en el escenario, cada uno con un significado especial. Para “Acróstico”, tema que interpreta junto a sus hijos Milan y Sasha, se confeccionó el traje azul con placa metálica.

“La tela de la falda tiene un diseño de ondas intrincadas que representa el océano Atlántico, el cual separa los dos continentes donde nacimos mis hijos y yo”, según ha explicado.

“La caída no es el final”

Shakira arribó al país para ofrecer tres conciertos en el Estadio Nacional: 4,5 y 7 de abril. Con un setlist que recorre los temas más exitosos de su carrera como “Antología”, “Ojos así” y “Te felicito”, también hizo tiempo para compartir un mensaje emotivo.

“Ya saben que estos años no han sido nada fáciles para mí, es que de las caídas nadie se salva, pero lo que si he aprendido es que la caída no es el final sino el comienzo de un vuelo más alto”, comentó la barranquillera.

La colombiana presenta su gira por varios países de Latinoamérica, sumando éxitos y varios récords. En México logró convertirse en la primer mujer en con siete presentaciones consecutivas en el estadio GNP de Ciudad de México, y más de 600 mil boletos vendidos.