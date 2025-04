¿Fran García-Huidobro sospecha de Neme?: “Only Fama” tiene tenso inicio tras filtraciones sobre problemas dentro del equipo

No comenzó con los mejores de los ánimos el último capítulo de “Only Fama”. Esto después de las diversas polémicas que han salido sobre el programa: el conflicto entre Fran García-Huidobro y Daniela Aránguiz antes de salir al aire; la supuesta mala onda entre José Antonio Neme y Michael Roldán; la baja sintonía; entre otras cosas.

PUBLICIDAD

La persona que sacó esto a colación no podía ser otra, la animadora del programa quien quería aclarar todos estos escándalos. “Estoy muy compuesta yo porque aquí no se puede hacer nada sin que se sepa. Yo vengo de otra escuela”, partió la “Dama de hierro”.

Ella apuntó sus sospechas a José Antonio Neme, y le dijo “no quiero mirarte con cara de duda, pero estas cosas no pasaban antes de que tú llegaras. De hecho, yo esta semana no vine a pauta porque para qué voy a venir si la voy a ver en otros programas”.

Además, la animadora reclamó debido a que Neme da muchas cuñas a otros espacios de televisión. Por esto, ella lo apuntó y el periodista entre risas le dijo que no lo apuntara con el dedo. José Antonio explicó diciendo que “yo doy declaraciones porque no me gusta que me mal interpreten, prefiero ser mi propio vocero”.

La confirmación de uno de los escándalos

Volviendo a las polémicas que han rondado a “Only Fama”, el periodista le informó a la audiencia que se ha dicho que “cae la sintonía, que todos estamos peleados acá, que ustedes (Fran y Daniela) pelearon en la pauta, que yo me llevo mal con él... ¡¿Qué está pasando en este programa? Yo vengo dos episodios, llego al tercero y está la verdadera cagada!“.

Las panelistas aseguraron que hay un “sapo” en el programa que filtra información y Aránguiz dijo que sabe quién es, pero prefiere no decirlo.

Fran volvió a tomar la palabra y comentó que “lo que más me da lata es la filtración mala onda. ‘Ay la Fran se peleó con la Daniela’... ¡Es verdad que nos peleamos en la pauta! Es cierto (...) Yo no quería que se supiera que me había peleado con la Dany".

PUBLICIDAD

“¡Me agarraste de las mechas Francisca!“, exclamó Aránguiz en tono de broma, y agregó que no fue una pelea, ya que ”la gente se confunde cuando una tiene un tono de voz más desafiante".

José Antonio Neme le puso paños fríos a la situación, y dijo que eventualmente van a conversar y llegar al meollo de las filtraciones.