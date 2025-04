Nintendo Switch 2 llega en junio: esto es todo lo que debes saber

La espera terminó. Nintendo finalmente reveló todos los detalles de la Nintendo Switch 2 en su evento Nintendo Direct del 2 de abril, poniendo fin a meses de especulación en la comunidad gamer. La nueva consola llegará al mercado el 5 de junio con mejoras en hardware, cambios en su diseño y un catálogo de juegos que promete captar tanto a nuevos jugadores como a veteranos de la marca.

Los cambios que trae la Switch 2

La Nintendo Switch 2 mantiene el concepto híbrido de su predecesora, pero con mejoras significativas. Su pantalla ha crecido 1.7 pulgadas respecto a la original, alcanzando un tamaño de 8.2 pulgadas. Sin embargo, a diferencia del modelo OLED de la Switch lanzado en 2021, esta nueva versión regresa a la tecnología LCD.

Uno de los cambios más llamativos está en los controles. Los nuevos Joy-Con son magnéticos, tienen sticks más grandes y un sistema de control similar a un mouse, lo que podría mejorar la precisión en los juegos. Además, la calidad del audio ha sido optimizada y se ha integrado un micrófono, lo que sugiere un posible enfoque en funciones de voz o interactividad.

En cuanto a rendimiento, la Switch 2 ofrecerá una mejora considerable en el modo Dock, con resolución de hasta 4K y 120 fps en juegos compatibles, superando los 720p de su versión portátil.

¿Cuál será su precio en el mercado?

Nintendo apostará por dos versiones en su lanzamiento. La edición estándar de la Nintendo Switch 2 tendrá un precio de 450 dólares, mientras que la edición especial de Mario Kart World costará 510 dólares. En países como Chile, se espera que los valores superen los $500 mil pesos debido a impuestos y costos de importación.

El Nintendo Direct también trajo consigo grandes anuncios en materia de videojuegos. Mario Kart World será el primer título exclusivo de la nueva consola, marcando el regreso de una de las franquicias más queridas de Nintendo.

Otros títulos confirmados incluyen:

- Donkey Kong Bananza: Un juego de mundo abierto protagonizado por el icónico simio.

- Pokémon Legends A-Z: La nueva entrega de la saga Pokémon.

- Mejoras para The Legend of Zelda: Breath of the Wild, optimizado para la Switch 2.

Pero la gran sorpresa fue el anuncio de The Duskbloods, un nuevo juego del estudio FromSoftware, conocido por Dark Souls y Elden Ring. Este título será exclusivo de la consola de Nintendo, lo que podría atraer a los fans de los juegos de acción y RPG.

Con estos anuncios, la Nintendo Switch 2 busca consolidarse como una opción atractiva en la actual generación de consolas, manteniendo su esencia híbrida mientras da el salto a un hardware más potente.