¿Qué dijo el animador?: Julián Elfenbein rompió el silencio tras su supuesto congelamiento en Chilevisión

Los rumores de que está congelado en Chilevisión han seguido a Julián Elfenbein por meses. Sin embargo, él no se había pronunciado al respecto... hasta ahora que rompió el silencio en “Only Fama”, en donde entregó sus primeras declaraciones al respecto.

Ellos hablaron con el animador mientras él se encontraba en el auto, y al ser consultado sobre su situación en el canal, Julián dijo “estoy en un canal que trabajo hace rato, me gusta mucho, pero bueno, se ha dado estos últimos meses así“.

De igual forma, él destacó los problemas de salud que ha tenido que enfrentar. “Volvió el tema de la hernia, no se me ha ido, más de un año. Me operé, me bloqueé, está mucho mejor, pero sigo con remedios como Tramadol”.

Al retomar la pregunta sobre Chilevisión, él cerró diciendo que “al canal, prefiero no comentarlo, pregúntenle al canal (...) Yo no sé, siempre he estado haciendo dos o tres programas al mismo tiempo, ahora no te puedo explicar bien...”.

Las declaraciones de Fran García-Huidobro sobre Julián Elfenbein

La animadora del programa, Fran García-Huidobro, se comunicó con su amigo antes de saber que iban a tratar el tema en “OF”, y entregó detalles del ánimo de su antiguo compañero de “Primer Plano” tras llamarlo el pasado miércoles.

“Yo hablé con Julián el miércoles, sin saber que íbamos a tener este tema hoy día. Lo llamé porque somos muy amigos y claro, está triste, está aburrido”, dijo.

“Además, hablemos de alguien con mala suerte: el tumor cerebral, después un infarto. Hace poco más de un año tuvieron que operarlo de una hernia al nervio ciático, que es una hernia que.... Yo he tenido hernias lumbares y son invalidantes”

“Entonces, se le suma esto de salud, de recuperarse físicamente, de estar sin trabajo”, continuó.

“Está triste, se siente mal físicamente, primero. Es un tipo que viene hace años lidiando con dolores físicos, además de un divorcio muy complicado”, recalcó.