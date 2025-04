“Yo no sé si el micrero no me vio...”: Ivette Vergara aclaró incidente vial que protagonizó junto a Fernando Solabarrieta

Un confuso incidente vial fue protagonizado por Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, el cual terminó siendo viralizado en redes sociales y se convirtió en el tema de conversación en diversos programas.

El periodista deportivo entregó su versión en su programa radial “Marca Personal”, en donde señaló que su mujer hizo una maniobra repentina que terminó con un bus de RED frenando bruscamente para evitar un accidente.

El conductor se bajó ofuscado, por lo que Fernando fue a hablar con él y también se subió a la micro para verificar que nadie hubiera resultado herido.

Durante el incidente, alguien acusó a Solabarrieta que estaba llorando y tenía la embarrada, e incluso hubo un intento de robo. Finalmente, la situación se calmó y los involucrados siguieron su camino.

La versión de Ivette Vergara

En la tarde, Ivette Vergara alzó la voz y contó su versión de los hechos en su programa “TV+ Informa”. Ella contextualizó que esto sucedió en Avenida Providencia cerca de un estacionamiento que está ubicado en la mitad de la cuadra, y que nunca hubo algún lesionado ni alguna colisión.

“Yo iba a una reunión en una radio ahí y yo comienzo a señalizar para poder entrar a ese estacionamiento. En ese momento, recordemos que están las pistas de los buses, entonces yo tengo que cruzar para ingresar al estacionamiento”, explicó la comunicadora.

“Yo no sé si el micrero no me vio, para ser súper honesta, pero no me dio la pasada. Yo, por el espejo retrovisor, veo que no me da la pasada, entonces me subo al estacionamiento para dejarlo pasar y, de ahí, yo retroceder”, continuó Vergara.

“El micrero se pone al lado mío, estaba muy enojado y me dice: ‘¡cómo te cruzas así!. Tuve que frenar y se me cayó una señora’. En ese minuto, Fernando se baja y le dice ‘tranquilo, efectivamente una maniobra para cruzar’“.

“¿Pudo haber sido imprudente? Sí, pero, ¿cómo entras a un estacionamiento más que sea señalizándote y entrando por la pista de los buses, que la única precaución que puedes tener es ver que tengas suficiente espacio?”, aclaró.

Fernando tras enterarse que una señora se cayó, le pidió permiso al conductor del bus para verificar el estado de salud de la persona. Él fue a la mujer señalada como la afectada, le consultó si le pasó algo o si la llevaba a un centro asistencial, y ella negó haberse caído. Ella le apuntó a un niño que se habría golpeado, y Solabarrieta al acercarse al joven, él le afirmó que estaba bien.

Ivette Vergara afirmó que el grito que se escucha en el video, “ese hueón anda curao ese hueón”, no iba dirigido a Fernando como se afirmó inicialmente, sino que a un sujeto que estaba intentando robar dentro de la micro.

“Cuando (Fernando) se subió, el tipo que estaba grabando no le dijo nada, si los choritos son a distancia. Se subió Fernando y se quedó mudo, el mismo chorito que lo subió a Facebook”, añadió Ivette Vergara.