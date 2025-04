“¡Ah, ese co...!“: Pam Pam desclasifica episodio con Rafael Araneda en Viña del Mar

Aunque Pam Pam logró salvarse de las pifias y se llevó a casa su Gaviota de plata, su participación en Viña del Mar 2025 fue atacada con crueles críticas.

No hubo carcajadas en el público mientras que en redes sociales lanzaron dardos a su presentación que incluso tildaron de “penosa”.

“Horrible de rasca, flaite, ordinaria y fome. Haciendo apología a las drogas y el puterío, Pam Pam ordinaria“, ”Mala, lenta, fome. Me extraña que no la pifien... les está dando pena“, se leyó entre las reacciones en X.

La humorista rompió el silencio sobre el episodio, además desclasificando un tenso momento vivido con el presentador del Festival, Rafael Araneda.

“¡Ah, ese co...! ¡Todo lo que dicen de él es verdad! ¡Mon Laferte, te entiendo!”, exclamó en esa parte de la conversación con Luis Slimming en su podcast “Entre Broma & Broma”.

Para Pam Pam no fue una buena noche para la rutina preparada con tanta anticipación. Aseguró que no le dejaron contar todos los chistes planificados, además apuntó contra la organización por el rating y el uso de celulares.

“Es que el cu… Me felicitan, la gente grita ‘¡Gaviota!‘, me dan la de Plata y el hu… se queda callado. Estaba esperando que le dijeran algo por sono y hace así como: ‘Perfecto… Entonces, ¡Gracias, Pam Pam!’ y yo así: ‘¡¿En serio, hu…, para eso me hu... tanto?!’“, citó además Chilevisión.

Al bajar del escenario, también tuvo un tenso episodio con el animador quien le habría argumentado su reacción en un supuesto aviso de sus nervios. "¡Yo no estaba nerviosa hue... mentiroso“.

La panelista que expresó comentarios en contra de Alameda, también soltó algunos para su entorno. “Yo entré a la gal ay venía su familia, todos los cabros chicos que son todos iguales, es como si si les pusieron la cara del Rafa ¿no puedo decir nada?"