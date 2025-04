Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat a un paso del altar, revelan fecha de su matrimonio: “Queda poquito, este año”

Suenas campanas de boda para una de las parejas más mediáticas, Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat. Los enamorados anunciaron su compromiso tras 12 años de relación, y ahora revelaron más detalles de sus nupcias.

Como invitados de “Hay que decirlo Prime”, la abogada y el creador de Asados Pro, sorprendieron con nuevas revelaciones sobre su llegada al altar.

"Queda poquito, este año, en el segundo semestre. Estará frío igual, en agosto. Se hará en Chicureo“, comentó el famoso.

“Fue un knockout”

En el programa de Canal 13 recibieron a la pareja con strippers, también con elementos alusivos a la despedida de solteros. Poco después, Borgeart contó sobre los preparativos de la romántica pedida de mano.

“Fui donde Felipe”, aclarando que se trataba de un joyero amigo que ha realizado varias prendas para la familia. “Sabía un poco del gusto de Carmen, el gusto, el tamaño de dedo”. Pero Pamela Díaz interrumpió con una pregunta inesperada. “¿Por qué esperaste tanto tiempo?“.

El empresario entonces lo tomó con humor y con ayuda del humorista argentino Jorge Alís, dio su versión.

“Es como hacer el asado a fuego lento”, comentario que desató las risas de los panelistas. “Es un acto de amor, el matrimonio cuando uno está en pareja después de mucho tiempo es un voto de confianza”, agregó Alís.

Borgeat siguió contando sobre momento esperado y la posibilidad de ser rechazado. “Nunca se me cruzó por la cabeza que me iba a decir que no... la cara de Carmen descolocada, como si se le salieron los ojos, fue un knockout, quedó...”.

La mediática pareja se comprometió en sus recientes vacaciones a Punta de Cana, México.

"Este nuevo capítulo es una reafirmación de nuestro amor y compromiso. No sabemos qué nos deparará el futuro, pero sí estamos seguros de que haremos nuestro mejor esfuerzo para que esta historia siga creciendo“, comentó en sus redes la popular ”Jueza".