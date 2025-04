Daniella Campos da por terminada la tregua con Daniela Aránguiz tras atacarla por el caso de Carla Ballero: “Te metiste con mi hija”.

La pelea parece no acabar entre las panelistas Daniella Campos y Daniela Aránguiz. Por el contrario, la controversia escaló la tensión luego de la declaraciones de la panelista de “Only Fama”.

Luego de que Aránguiz apuntó contra Daniella Campos por el caso de Carla Ballero, asegurando que la gemela lidia con una batalla judicial por parte de su expareja a causa de la tenencia de su hija, esta respondió.

“¿Sabes qué Daniela Aránguiz, te metiste con mi hija, así que por favor no me vuelvas a pedir que no me meta con los tuyos, las cosas son parejas para los dos lados para mí lo importante es que la verdad salga a la luz".

La panelista de Zona Latina puso freno a Aránguiz, asegurando que “de ser atacada, incluso con mi hija por traer una verdad totalmente documentada no lo voy a permitir”. Asimismo, la acusó de “escudarse detrás de 3 o 4 pelagatos, que no pueden ser tan cobardes como tratar de atacarme con mi propia hija. Se acabó la tregua”.

Guerra de Danielas

En la edición del pasado viernes, Daniela Aránguiz criticó a Daniella Campos por revelar el escandaloso caso de Carla Ballero con una supuesta deuda millonaria por arrendo impago. La presentadora habría desalojado el sitio no sin antes de desmantelarlo, incluso llevándose las griferías, comentó Campos citando a la expareja de Raúl Fergie.

“Lo que más me llama la atención que Daniella Campos esté buscando cómo hacer daño con temas legales y temas así a las personas...O podría llamar a la abogada de su ex marido que anda llamando a los rostros, porque el ex marido le quiere quitar a su hija“, citó La Cuarta.