“El mejor carrete de mi vida”: Vale Saini reveló detalles de la desenfrenada fiesta que le costó su salida de Canal 13

Después de meses de rumores, Valentina Saini finalmente reveló los detalles de la noche que marcó su salida de Canal 13. En una conversación íntima con Pamela Díaz en el programa Sin Editar, la locutora de FM Dos reconoció que una fiesta descontrolada durante el Festival de Viña del Mar fue el detonante de su desvinculación del canal.

En marzo del 2025 se supo de la salida de Saini del programa “Hay que decirlo”, donde se desempeñaba como panelista. En ese entonces surgieron rumores sobre un supuesto despido tras una descontrolada fiesta en medio del evento viñamarino, pero, en ese entonces la locutora aludió a proyectos personales.

Sin embargo, este fin de semana, Saini se sinceró en el programa de Pamela Díaz. “Partií con tropicalgin”, contó de entrada la actriz.

“Fue bien rockstar el carrete. Sí, me echaron de un canal, pero di la cara”, confesó Saini, asumiendo la responsabilidad por los excesos de aquella noche. Según relató, la fiesta comenzó en el hotel donde se alojaba el equipo de Canal 13 y rápidamente se convirtió en un episodio inolvidable… y también en uno con consecuencias.

“Lejos el mejor carrete de mi vida, fui siete personas en una noche”, bromeó. La noche empezó con tropicalgin, pero pronto se descontroló: “El momento que yo sé que es peligroso es cuando vas a la barra sola, a compartir. Yo sabía que me estaban mirando de arriba los jefes”.

Aunque reconoce que no recuerda todo con claridad, Saini asegura que hay registros de lo ocurrido. “Después ya no me acuerdo mucho, esa es la verdad. Pero tengo material audiovisual y también audios de personas que estuvieron conmigo”, añadió entre risas.

El episodio no solo le significó una fuerte conversación con los ejecutivos de Canal 13, sino también un periodo de reflexión personal. “Primero me suspendieron por una semana. Yo me sentía como de 14 años, cuando llegabas a la sala del director. Lloré primero, les dije la verdad, ‘les pido perdón, tengo muchas cosas que trabajar’”, relató con honestidad.

Pese al duro desenlace, Vale aseguró que mira la experiencia con gratitud. “Yo lo recibí bien, estoy de acuerdo. Estaba cansada también… Yo la remé, traté de hacerlo lo mejor posible, pero pasaron cosas y uno no estaba tan preparado. Le tengo mucho cariño a todos y agradezco todo”, cerró la actriz.