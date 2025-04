“¿La Garra Blanca es esta?”: Denunciante de Jorge Valdivia expuso ataques en redes sociales tras hablar del caso

La mujer que denunció por abuso sexual al exfutbolista Jorge Valdivia publicó este fin de semana nuevos antecedentes del caso, revelando además la existencia de otras denunciantes, asegurando que actualmente existen cinco presuntas víctimas de Jorge Valdivia, incluida una menor de edad.

Pero no solo eso, ya que tras la publicación, la joven expuso mensajes de odio que recibió tras hablar del caso. En particular, compartió una conversación con un usuario identificado como Nicolás Vera, quien le envió un mensaje privado para desacreditar su testimonio.

“Oye, déjate de wear (sic) al Mago”, escribió el sujeto, utilizando el apodo con el que se conoce a Valdivia. “Si te hubiesen violado como dices, no estarías tan campante subiendo tonterías, o al otro día de violada subiendo contenido a Instagram”, agregó, sugiriendo que la mujer busca “provecho” de la situación.

Ante estas agresiones, la denunciante reaccionó públicamente. “¿La Garra Blanca es esta? ¿La que apoya a un violador? No me dan miedo, me dan vergüenza”, expresó, haciendo referencia a la barra brava que apoya a Colo Colo, club en el que Valdivia jugó durante años

En otra publicación, también criticó la falta de avances por parte del Ministerio Público. “Nuevamente me comunico para agradecerles el apoyo traducido en paciencia y lindas palabras que me envían a diario”, escribió.

Además, lamentó las dificultades que ha enfrentado para reincorporarse a su vida laboral: “Hace algún tiempo comuniqué mi posible integración al tatuaje, lo que no está siendo posible. Es complejo retomar mi vida laboral, prácticamente ser una actriz y hacer como que nunca sucedió lo que ese tipo y el Ministerio Público hicieron conmigo”.

“Hoy ya chatísima de muchas cosas que están pasando y que están ocultas, decidí transparentar. Por el único lugar que me parece seguro, por mis propios medios”, cerró.