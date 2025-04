“¡Sold out hoy también! Los veo esta noche”: Shakira, lista para su último concierto en Chile

A las afueras del Parque del Estadio Nacional todo es algarabía. Los fanáticos de Shakira recrean los atuendos más icónicos de la cantante, y aquellos más arriesgados se atreven a cantar a capela sus temas favoritos.

PUBLICIDAD

La barranquillera se alista para salir al escenario y cantar por última vez en Chile, en el tercer y último concierto agendado en el país como parte de su gira ‘Las Mujeres ya no lloran World’.

Poco antes de subir a escena y dar el espectáculo prometido, celebró otro récord en su carrera.

Shakira, segunda noche sold out en Santiago. La multitud más grande jamás antes vista en el Parque Nacional. Fotos: Nicolas Gerardin

“¡Sold out hoy también! Los veo esta noche, Chile", comentó la famosa quien ha recibido elogios con sus recitales anteriores, donde hizo “aullar” a toda la manada chilena.

"La única que puede llenar cualquier escenario “, ”Estuviste increíble!! Y me lo repito el Lunes!“, ”Admirable, me encantó el show, eres una tremenda profesional vuelve a Chile, te queremos", fueron algunas de las reacciones tras el recital.

Para la cita de este lunes 7 de abril, Antonela Sigala repite como la artista invitada, encargada de calentar los motores del público ansioso de escuchar a la artista. “Último día 19:30 nos vemos”, comentó la intérprete.

El poder femenino

En el show de larga duración, Shakira agradeció el apoyo del público en las más de dos década de carrera. También compartió reflexiones de su vida y los mensajes de empoderamiento femenino que han inspirado los éxitos de su álbum más reciente “Las mujeres ya no lloran”.

PUBLICIDAD

“Ya saben que estos años no han sido nada fáciles para mí, es que de las caídas nadie se salva, pero lo que si he aprendido es que la caída no es el final sino el comienzo de un vuelo más alto”.

Y no solo vuela más alto, si no que sigue facturando con su gira además de convertirse recientemente en la mejor artista femenina del pop latino de todos los tiempos, según la revista Billboard.