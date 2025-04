“Una vez le pegué”: Gonzalo Valenzuela desclasificó round con Marcelo Ríos y una revancha que no llegó al ring

El actor Gonzalo Valenzuela del baúl de los recuerdos que seguramente una historia que seguramente no caerá para nada bien en Marcelo Ríos, quien es conocido por ser mecha corta, a pesar de su característica melena con cola de caballo.

Fue en entrevista con el programa Porcel TV, donde reveló la relación que lo unió con el tenista número 1 del mundo, a quien dijo haber golpeado hace décadas atrás.

Todo esto, a raíz que el propio Marcelo lo llamó para organizar una pelea juntos, pero el actor lo ninguneó por su estatura.

“Una vez el ‘Chino’ me llamó, lo conozco porque pololeó con mi hermana cuando era pendejo... y una vez le pegué, sí, hace muchos años”, contó el actor conocido como “El Manguera”.

“El ‘Chino’ me dijo ‘mira me dijeron que eras bueno para los combos, ¿Por qué no hacemos una pelea? Llenamos un estadio, primero nos hacemos mierda por redes sociales’“, soltó al más estilo sanguchito de palta.

Pero, Valenzuela rápidamente le desinfló el globo con un comentario que no fue del agrado para el Top Ten.

“Mira Chino, yo feliz, pero ¿Tú pelearías solo conmigo? ¡Mides 1,70 heón!“, le dijo canchero.

Valenzuela revele enojo de Chino Ríos

"Se picó de una manera... me dijo que entrenaba todos los días, ‘voy a contratar a Tyson’, pero finalmente no se dio”, sentenció el actor y boxeador amateur, quien entrena desde el 2016, tiene un club de boxeo y una pelea ganada en un cuadrilatero contra un peleador argentino.