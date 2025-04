Cony Capelli rompIó el silencio sobre supuesto coqueteo con Jorge Aldoney: “Me decepciona que hablen de mí”

Una nueva polémica sacude el mundo del espectáculo luego de que Ignacia Michelson lanzara una bomba en el programa Entérate, al insinuar que entre Cony Capelli y Jorge Aldoney habría surgido un romance tras su paso por Gran Hermano.

La modelo aseguró que “unos amigos estuvieron en una fiesta, y como que me contaron que había un coqueteo entre Jorge y Cony, pero que fue de Jorge hacia Cony”, dejando abierta la puerta a las especulaciones.

Sin embargo, la respuesta de los involucrados no se hizo esperar. Cony Capelli, actual panelista de Plan Perfecto, fue tajante al desmentir los rumores. “Quería abordar lo que se está comentando y solo para bajarlo para terminar con especulaciones. No, con Jorge somos amigos”, comenzó aclarando, según recogió la cuenta de Instagram Tíofarandula.TV.

Además, apuntó directamente contra quienes fomentan este tipo de comentarios: “Me parece muy fome, entiendo el interés de estos micro espacios donde se habla de cahuines, pero lo quiero desmentir, no se genera nada positivo, no es verdad, nosotros somos amigos”.

Capelli aprovechó también para reflexionar sobre la percepción pública que se ha construido en torno a su vida sentimental. “Estoy súper mega enfocada en mi trabajo, creo que eso se refleja. Yo no necesito a nadie. Se ha creado una imagen de mí de que me voy de hombre en hombre. Lo que pasó en el reality fue eso. He estado con dos personas tras salir, y si fuera lo contrario, ¿qué tiene?”, comentó.

“Obviamente hay un lado de mí que sí es travieso, le gusta coquetear, pero soy una mina que me tomo bastante en serio ciertas cosas y me tomo en serio mi trabajo y mis amistades”, agregó la exGran Hermano. Finalmente, confesó sentirse dolida por los comentarios: “Me genera decepción que hablen de mí, personas en las que confiaba. Aparento ser fuerte, pero también soy sensible y algunas cosas me afectan”.

“Nefastos los dos”

Por su parte, Jorge Aldoney también reaccionó con molestia: “Ignacia al menos debió tener la decencia de preguntarme si eso era cierto”. El modelo lamentó la situación y la falta de confianza: “Prefirió basarse en sus supuestas fuentes, que ni nombres da y dejarme como las hueas, algo que yo jamás le habría hecho”.

Y cerró sin filtro: “Nefastos los dos. Buenas noches”.