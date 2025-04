Coté López abordó las claves de su separación: “Extrañas todo y crees que no sobrevivirás”

Coté López compartió su experiencia sobre la separación de Luis ‘Mago’ Jiménez tras casi 20 años de matrimonio. En una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, abordó las etapas del duelo y la importancia de enfrentar este proceso sin intentar llenar el vacío con otra persona.

La empresaria, quien anunció su separación en noviembre de 2023, destacó que atravesar una separación es un proceso complicado. “Se vive como un duelo y tiene diferentes fases”, explicó. En este contexto, recordó que el inicio es especialmente doloroso, especialmente cuando aún hay amor presente.

“Creo que nunca he hablado de esto, pero cuando recién te separas es horrible, más aún si aún hay amor… Extrañas todo y crees que no sobrevivirás, y por lo general ahí son las recaídas”, analizó.

Las etapas del duelo

A medida que avanza el proceso, la influencer expresó que lo más complicado es tomar la decisión de separarse y mantenerla firme. “Mi gente, el 99% de las personas sufren en una separación, siempre será doloroso. Son muchos recuerdos y momentos lindos. Es difícil soltar, pero tienen que atravesar ese dolor”, enfatizó.

Coté también mencionó que, tras decidir dejar la relación, muchas personas sienten un vacío que puede llevar a la dependencia emocional. “Lo que hoy parece imposible irá mejorando… Cuando ya te decidiste a dejar la relación. Piensas ‘ahora quiero estar sola, huev..., etc.’, pero en breve sientes un vacío y vuelves a caer en la dependencia emocional”, sinceró.

En este sentido, la influencer subrayó la relevancia de no intentar llenar ese vacío con otra persona. “Nuevamente, necesitas desesperadamente alguien que te contenga. Quieres una pareja para poder hacer las cosas que hacías antes y tu pensamiento más grande es esa necesidad de suplantar el vacío con alguien. Cualquier cosa les parecerá bueno. Ojo ahí”, advirtió.

El camino hacia la sanación

Coté López también hizo hincapié en la necesidad de alejarse de la idea de que se necesita a alguien para estar bien. “Aquí es súper importante salir de ese pensamiento, del creer que ‘necesitamos’ a alguien, lo mejor es intentar continuar solos”, recomendó.

La empresaria instó a sus seguidores a entender que, con el tiempo, el dolor disminuye. “El tiempo te hará darte cuenta de que ya no duele tanto, que ya no necesitas a nadie, que volviste a acostumbrarte a dormir sola. Que ya no quieres a nadie a tu lado”, afirmó.