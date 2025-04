“Es un amor”: Tita Ureta reconoce que encuentro con Emma Roberts en Milán fue inspirador para ella por la “tremenda calidad humana” de la actriz

Una jornada inolvidable, de esas que le “contará a sus futuros hijos”, fue la que reconoció haber vivido esta semana en la ciudad italiana de Milán la conductora de Mega, Tita Ureta, quien en compañía de la Miss Chile, Emilia Dides, compartieron junto a la actriz Emma Roberts durante el lanzamiento de una colección de maquillaje de una marca de la que la sobrina de Julia Roberts es rostro.

Para Ureta, este encuentro fue tan inspirador como gratificante debido al carisma de la actriz, quien “se sacó fotos con todas” las mujeres que fueron invitadas al evento.

La inspiración de Tita Ureta

“Emma es un amor, se sacó fotos con todas, tuvo mucha paciencia, mucha humildad y siempre con una sonrisa”, contó la otrora reina del Festival de Viña en conversación con lun.com.

“A este evento vinieron alrededor de 50 mujeres de muchos países y de Chile viajé junto a Emilia Dides. Cuando le pedí una foto a Emma me dijo que le gustó mi look. Yo le dije que ella era mi inspiración, me dio un abrazo y fue muy lindo. En realidad, a las que más nos piropeó fue a la Emilia y a mí. Le gustaron mucho nuestros looks y nos lo hizo saber”, aseveró muy entusiasmada.

“Fue muy amorosa, así que valió la pena viajar tantas horas para poder conocerla”, agregó Tita, quien agradeció la posibilidad de conocer a una personalidad tan cercana y afable, muy distante de otras que ha conocido y que, a su juicio, no “tienen la misma actitud” hacia los demás.

“Este fue un evento muy chiquitito, entonces tenías la posibilidad de cruzar unas palabras con Emma y ella se hizo el tiempo de estar con absolutamente todas las invitadas. Estaba muy relajada”, dijo.

“Después nos sentamos a comer, ella estaba atrás de mí; y nos volvimos a tomar una foto. También le pedí que se tomara una foto con mi marido y eso le causó risa. Para mí es un orgullo que Spiro tenga su foto con Emma”, complementó.

“¿Lo que más me llamó la atención? Su humildad, siempre dispuesta. He tenido la oportunidad de estar con otros famosos y no tienen la misma actitud. En general, cuando te sacas una foto con personas reconocidas, no te dicen nada y acá Emma te comentaba sobre tu look o mencionaba algo que la motivara en el momento. Eso se agradece porque uno se queda con esas palabras. Realmente me inspira su tremenda calidad humana”, puntualizó.

“Realmente fue una noche inolvidable, de esas que mi papá (Emeterio Ureta) vivió cuando conoció a alguna actriz o princesa y que me contó con el pasar de los años. Yo creo que a mí me va a pasar lo mismo. Les voy a relatar a mis futuros hijos la noche inolvidable que tuve con Emma Roberts en Milán”, finalizó.