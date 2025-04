Julia Fernandes arremetió contra Primer Plano por críticas a su look: “Quedaron estancados en la moda del tiempo de la dictadura”

La modelo brasileña Julia Fernandes generó revuelo este fin de semana luego de responder duramente al panel del programa Primer Plano, quienes cuestionaron su arriesgado look en el evento de la marca Rabanne.

A través de sus redes sociales, Fernandes defendió su elección de vestuario —hot pants, chasquilla recta y accesorios llamativos— con una publicación en la que entregó referencias internacionales y apuntó sin filtro contra los panelistas del espacio televisivo.

“Va dedicado a todos los panelistas de moda de Primer Plano, que están opinando sobre los looks de los famosos sin saber nada sobre la moda actual”, escribió en su cuenta de Instagram. Y fue más allá: “Son unos señores que quedaron estancados en la moda del tiempo de la dictadura… ¿Chile despertó o no? Clasistas y atrasados”.

La exchica reality también aprovechó para destacar su trayectoria en la industria. “Soy modelo internacional hace 15 años, estudio moda todos los días porque vivo de ella, algunos fashion weeks y muchas campañas… yo sí sé de qué hablo”, afirmó.

En las imágenes compartidas por Fernandes se podía ver al panel del programa haciendo comentarios despectivos sobre su estilo, tildándolo de “exagerado” y “fuera de lugar”.

Sin embargo, la modelo no se mostró afectada por las críticas. “A mí no me importa que a las personas no les gusten mis looks, pero, con toda la certeza, yo sé más de moda que ustedes”, sentenció.

Finalmente, reafirmó que su look responde a estándares internacionales. “Puede ser que para Chile sea mucho, pero como modelo internacional, estas son mis referencias”, señaló, mostrando imágenes de pasarelas de Balenciaga.