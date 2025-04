Los influencers favoritos de niños y adolescentes en Chile: Germán Garmendia, Mr. Beast y Fede Vigevani

La octava versión de la Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes, desarrollada por Claro Chile junto a Criteria, reveló por primera vez cuáles son los influencers más populares entre los niños y jóvenes en el país. Según el estudio, los tres creadores de contenido favoritos son el chileno Germán Garmendia, el estadounidense Mr. Beast y el uruguayo Fede Vigevani.

Es en ese sentido que Cyntia Soto, gerenta de Sostenibilidad de Claro, explicó que “el material que generan estos creadores refleja los intereses de los menores de edad en el mundo digital. Germán Garmendia se destaca por su humor y contenido cotidiano, Mr. Beast es reconocido por su filantropía, desafíos y videos de videojuegos, mientras que Fede Vigevani es popular por sus bromas, videos de terror, retos y música. Esto nos permite comprender mejor los hábitos digitales de los niños y adolescentes. Es importante considerar que los influencers se han convertido en figuras claves para niños y adolescentes, moldeando su forma de pensar, vestir y consumir”.

El estudio también reveló que un 20% de los niños con menos de 12 años declara no tener un influencer favorito. En tanto, el 23% de los adolescentes entre 13 y 17 años dice no seguir a ningún creador de contenido en particular, lo que evidencia una segmentación en el consumo digital de ambas franjas etarias.

La investigación, que encuestó a 1.500 menores entre 8 y 17 de las principales regiones del país, mostró además que la presencia digital de los niños comienza en torno a los 7 años. Sin embargo, se identificó un quiebre en la tendencia de adquirir el primer celular a edades cada vez más tempranas, lo que podría reflejar una mayor conciencia de los padres respecto al uso de tecnología por parte de sus hijos.

Respecto a los puntos a considerar con los creadores de contenidos, la gerenta de Sostenibilidad de Claro sostuvo que “los niños buscan modelos a seguir y los influencers juegan un rol clave en esa dinámica. La cercanía que generan con su audiencia puede influir en su percepción de aceptación y pertenencia. Sin embargo, es fundamental monitorear la exposición infantil a estos mensajes, a la vez que evaluar críticamente los contenidos que transmiten. La clave está en la orientación y el diálogo abierto, más que en la restricción”.

Por otro lado, Soto recalcó la importancia del rol de las familias en la prevención de todo tipo de riesgos en el mundo digital. “Es clave que los padres y cuidadores generen un ambiente de confianza donde los niños y adolescentes se sientan seguros para compartir sus preocupaciones sobre lo que viven en Internet. De hecho, el 70% de los niños entre 8 y 12 años y el 65% de los adolescentes entre 13 y 18 años señalan a sus mamás como la primera persona a quien recurren cuando enfrentan una situación preocupante en línea”.

“Además, es fundamental que las familias implementen filtros de seguridad, establezcan tiempos de uso y conversen sobre los riesgos digitales. No podemos ignorar que la exposición a fake news sigue siendo la situación más frecuente (63%) y que uno de cada dos adolescentes ha vivido alguna experiencia de ciberacoso, ya sea como víctima y/o como promotor. Fomentar el pensamiento crítico y generar espacios de conversación sobre el impacto de la tecnología en nuestras, es esencial para construir un entorno digital más seguro y positivo para todos”, agregó la ejecutiva de Claro.