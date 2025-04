“Me quiero casar, lo siento en el fondo del alma”: periodista de Chilevisión Tomás Cancino declaró su amor a los cuatro vientos en pleno matinal

Todo su lado romántico fue el que sacó durante la jornada de este martes 8 de abril el periodista del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, Tomás Cancino, quien en medio de una fiscalización vehicular en la comuna de Peñalolén aseguró que quiere puro casarse con su polola.

PUBLICIDAD

Todo ocurrió cuando entrevistó a una pareja que llevaba varios años de relación, que indicó que no se han casado porque sale muy caro, algo que Tomás Cancino reafirmó señalando que efectivamente, casarse sale muy costoso.

Fue en ese momento cuando se sinceró con todo, sorprendiendo a Julio César Rodríguez y Andrea Arístegui en el estudio, quienes quisieron saber más de las intenciones del periodista.

“Tengo unas ganas de casarme...”

“Si yo algún día me caso, va a ser muy sencillo, y el que me quiere pelar, no está invitado si yo me caso va a ser muy sencillo”, comentó Tomás Cancino, algo que de inmediato generó la duda de JC Rodríguez, quien le preguntó sin rodeos; “¿estás anunciando algo, quieres tirar anillo?“.

Ahí fue cuando el periodista sacó todo su lado romántico, para asegurar que “lo siento acá en el fondo de mi alma, tengo unas ganas de casarme, me quiero casar”.

A lo anterior añadió sin miedo al éxito que ”estoy convencido de que la mujer con la que estoy es la mujer más hermosa del mundo, la persona más especial, la persona con la que quiero llegar a abuelitos, con la que quiero formar una familia, quiero que nos tomemos de la mano y lleguemos a la estrella más azul“, indicó.

Tomás Cancino quiere puro casarse (Captura de pantalla)

La declaración dejó casi sin palabras a sus compañeros, mientras que Andrea Arístegui comentó “qué poeta, Tomás”, mientras que Julio César optó por bromear señalando que “ahora falta la polola no más”.

Lo cierto es que Tomás Cancino está en una relación, la que a veces deja ver en sus redes sociales. Incluso, tras volver de sus vacaciones en Brasil hace unas semanas, comentó que fue con ella y que lo pasaron muy bien.