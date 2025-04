Pam Pam puso paños fríos a su polémica con Rafael Araneda: “Estaba echando la talla”

Durante los últimos días, Pamela Cisterna, conocida artísticamente como Pam Pam, generó polémica tras lanzar duras críticas contra Rafael Araneda en el programa Entre broma y broma, conducido por Luis Slimming. Las declaraciones de la humorista no pasaron desapercibidas, especialmente por los calificativos usados para referirse al animador del Festival de Viña del Mar 2025.

“¡Todo lo que dicen de él es verdad! ¡Mon Laferte, te entiendo!”, dijo, aludiendo a su experiencia en la Quinta Vergara. Según relató, su rutina fue interrumpida y el trato recibido por parte del animador no fue el esperado. “Me felicitan, la gente grita ‘¡Gaviota!‘, me dan la de Plata y el hu... se queda callado. (…) ‘¡¿En serio, hu..., para eso me hu... tanto?!‘”, señaló en el espacio.

La humorista también detalló una conversación privada con Araneda tras su presentación en la Quinta Vergara: “Me fui para atrás, y se me acerca el Rafa y me dice, ‘oye, me dijeron que estabas muy nerviosa, por eso te bajé‘. ¡Yo no estaba nerviosa, hue... mentiroso!”.

Ante la controversia, Pam Pam decidió bajar el tono. En conversación con la periodista Fanny Mazuela para el espacio Hay que decirlo, aclaró que sus dichos fueron en un contexto de humor y que no busca generar conflictos con el animador.

“Hablé con Pam Pam, y efectivamente me dijo que era una talla, que por qué tan graves”, explicó Mazuela. La propia comediante reafirmó que “era una broma, un divertimento, que estaba echando la talla con Luis Slimming, que no quiere hacerse famosa peleando con Rafa Araneda, que tiene la mejor opinión de él”.

Así, la artista buscó cerrar el impasse y evitar que sus palabras fueran interpretadas como un ataque personal, insistiendo en que se trató de humor descontextualizado.