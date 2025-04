Roberto Cox habla tras su salida de ‘Contigo en la mañana’ y revela “el gran proyecto” de este año

“Se me estaba haciendo pesado”. Con esa franca confesión, el comunicador Roberto Cox argumentó la decisión de dejar el matinal de CHV ‘Contigo en la mañana’ el pasado febrero, cerrando a así un ciclo en su carrera.

“Cerré un ciclo que duró casi dos años. Tuve la tremenda oportunidad de compartir con un equipo increíble de personas. En este momento tengo sensaciones encontradas. Por un lado es difícil reasignarse ano estar en el matinal líder en sintonía. Muchos dejarían todo por estar ahí y probablemente podría haber estirado el chicle y seguir. Pero llegó un momento en el que sentí la necesidad de frenar”.

Roberto Cox. Youtube

A casi dos meses de su retiro del programa de CHV, Cox conversó con QTLD sobre su actual agenda y los proyectos en lo que se mantiene enfocado.

No hubo un regreso al noticiero de CHV, fue lo primero en aclarar. “No ha sido una vuelta porque nunca lo dejé, el noticiero empieza a las 5:45 de la mañana y termina a las 8 así que sigo con eso”.

Con un ritmo más relajado del que tenía meses atrás cuando terminaba el noticiero y corría al estudio de “Contigo en la mañana” Cox aseguró trabajar “en cosas interesantes como algunos reportajes que ya salieron, otros por salir” que lo han mantenido además viajando, otra de sus pasiones.

“Mi gran proyecto que quiero hacer crecer este año es Nada que perder, este programa que tengo en Youtube, creo que tiene bastante potencia, que hemos golpeado bastante con noticias, con cosas que han pasado en el programa, nos tiene muy contentos, hay que hacerlo crecer porque es un trabajo de largo aliento, un podcast no tiene éxito de la noche a la mañana”.

Cox no descarta trabajar en otros proyectos en televisión aunque fuera del periodismo. “Nunca me cierro a nada, hay que ver pero hasta ahora no ha llegado nada”.