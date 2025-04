Cruzada solidaria: Teletón 2025 confirmó fecha y su regreso al Estadio Nacional

Teletón y la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) anunciaron la fecha de su campaña de recaudación 2025, la número 36 en sus 47 años de historia.

En comunicado de prensa confirmaron que se realizará el viernes 28 y sábado 29 de noviembre.

Junto con la fecha se anunció que la Teletón volverá al Estadio Nacional para realizar su bloque de cierre. Las versiones 2023 y 2024 del evento solidario tuvieron su espectáculo final en el anfiteatro de la Quinta Vergara, en la ciudad de Viña del Mar.

Teletón Chile anuncia fecha de su edición 2025. Cortesía Teletón Chile

El anuncio de la fecha de la Teletón 2025 y del regreso al coliseo ñuñoíno lo hizo Mario Kreutzberger, cofundador y director honorario de Teletón, acompañado por Guillermo Tagle, presidente del directorio Teletón; María José Zaldívar, directora general de Fundación Teletón; y Pablo Vidal, presidente de la Anatel.

“Estamos muy contentos de poder anunciar la fecha de la Teletón, que este 2025 será el 28 y el 29 de noviembre. Además, esta Teletón nos hace volver al Estadio Nacional, donde no hemos estado en los últimos dos años”, aseguró Kreutzberger.

María José Zaldívar, directora general de Fundación Teletón, agregó que “la Teletón es una campaña que une a todo Chile con un objetivo común: apoyar a más de 32 mil familias que se atienden en nuestros 14 institutos”. El desafío es cumplir la meta para seguir rehabilitando a miles de niños y entregar esperanza. La meta no es solo un número, es símbolo de unidad, compromiso y futuro. Alcanzar o no alcanzar la meta no da lo mismo, es súper importante porque nos hace bien como país”.

El presidente de Anatel, Pablo Vidal, resaltó el rol de la Televisión durante esta cruzada. “Son 47 años, donde el pueblo de Chile tiene la oportunidad de reunirse en una causa que nos emociona, que nos alegra, que nos permite ayudar a más de 32 mil familias que necesitan de esa ayuda. Siento un profundo orgullo, y ahí están los comunicadores de nuestros canales asociados a Anatel”, aseveró.

En la ocasión, y por la constante colaboración y contribución con la gran obra solidaria de Chile, Mario Kreutzberger, en su rol de fundador de la cruzada, entregó personalmente un reconocimiento a cada uno de los animadores para destacar y agradecer su compromiso y constante apoyo a la campaña solidaria.

Los logros de la Teletón

Luego de dos jornadas de transmisión en vivo desde el Teatro Teletón y el inédito gran cierre regional, realizado en la Quinta Vergara, la Teletón 2024 que fue vista por fue visto por 3,5 millones de personas, logró recaudar un monto total de $47.437.062.872 para el funcionamiento y operación de los 14 institutos existentes a nivel nacional.

Teletón y su red de 14 institutos de rehabilitación -que en los próximos años serán 16- atendieron, durante 2024, a más de 32 mil niñas, niños y jóvenes que requieren tratamiento de rehabilitación por una discapacidad de origen neuromusculoesquelética.

Asimismo, desde Arica hasta Coyhaique se realizaron alrededor de 1.300 cirugías y se entregaron y repararon cerca de 37.200 órtesis y prótesis, proporcionando más de 4.300 ayudas técnicas en total.