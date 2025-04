Daniella Campos ‘deja la escoba’ tras los dichos de Daniela Aránguiz sobre su hija: “Meterse con una niña es caer tan bajo como ella”

La guerra está declarada entre Daniella Campos y Daniela Aránguiz, luego de que esta ´la criticara por ventilar el escandaloso caso de Carla Ballero y una millonaria deuda por arrendo que sostendría la periodista.

La tensión escaló cuando la panelista de “Only Fama”, habló de las supuesta batalla judicial que enfrenta la exmiss Chile ya que su expareja intenta quitarle a su hija.

Ya en el programa de Zona Latina, la gemela respondió confirmando que estos dichos pusieron fin a la tregua, al mismo tiempo que exigió respeto para su familia.

Ahora fue abordada por QTLD, donde no dudó en hacer el gesto de desagrado al escuchar el nombre de Daniela Aránguiz.

Daniella Campos responde a Daniela Aránguiz Youtube

“No quise contestar a esto porque creo que cuando a las personas se les acaba los argumentos, meterse con una niña de 9 años que no se puede defender , es caer tan bajo como ella, no voy a hacer lo mismo, no podría actuar como una persona como Daniela Aránguiz”.

La panelista de Zona Latina quien reveló detalles de la controversia con Carla Ballero entonces minimizó una vez a su colega. “Yo contigo pero no con mi hija de 9 años...”.

Los panelista de QTLD respaldaron a Campos y consideraron “de alto calibre” la pelea entre ambas Danielas.

Luis Sandoval expresó desacuerdo con los ataques a la familia en el gremio farandulero. “Es la gente que está y quiere jugar, si le quieren hacer una pesadez o acusaciones contra esa persona pero no metas a la familia”.

“Todo el mundo ha jugado ese lenguaje que también creo que está mal”, agregó Antonella Ríos.

En redes sociales también hubo reacciones sobre la confrontación entre ambas panelistas. “A Aránguiz le cree la inocencia al mago Valdivia y la engaño miles de veces!! con que cara habla“, ”Le tienen terror a Daniella".