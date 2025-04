“Gracias a mí la gente te empezó a querer”: Ignacia Michelson no se guardó nada contra Jorge Aldoney

Luego de que Ignacia Michelson –influencer y exparticipante de Gran Hermano Chile 2023– contara sobre un supuesto coqueteo entre Constanza Capelli y Jorge Aldoney, quedó la grande.

Y tras las declaraciones de Michelson en su programa farandulero, Entérate TV, el mismo Jorge Aldoney quiso contestar y desmentir esta información que lo relacionaba sentimentalmente con la joven bailarina ganadora de GH Chile 2023.

“Sobre el video que está circulando, lo que dicen Michelson y Danilo son completas mentiras. Estoy aburrido de decir que no estoy ni he estado con nadie en todo este tiempo.... Ignacia al menos debió tener la decencia de preguntarme si eso era cierto… Nefastos los dos”, aclaró Jorge.

“¿Tanto show por eso?"

Pero esto no quedó ahí, ya que Nacha Michelson uso sus redes sociales para lanzar los dardos en contra del ingeniero comercial.

“Oye, Jorge, que digas que yo estoy inventando, yo dije lo que me contaron, no afirmé nada”, señaló en sus historias de Instagram.

“Ubícate, que gracias a mí la gente te empezó a querer o si no estarías en el olvido”, siguió Michelson.

“Además, la gente ya nos conoce, sabe cómo somos todos. Bye”, agregó Ignacia.

Minutos más tarde, la chica reality compartió un video aclarando su relación con el exMister Chile. “Primero que nada, al reality de Gran Hermano 1 le estaba yendo pésimo, me llamaron a mí y subió el rating“, enfatizó. “Yo con Jorge no somos amigos. No soy amiga de él, no hablo con él, que tuvimos buena relación en un trabajo, sí”, añadió.

Por último, respecto a su espacio de la prensa rosa, aclaró: “Mi programa es de farándula… y yo solo dije lo que me contaron, nunca afirmé nada (…) ¿tanto show por eso? Ay, Dios… Y lo que dice el resto, me da exactamente lo mismo. Yo sé cómo soy”, sentenció.