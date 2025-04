“No tiene coraje” y “le falta hombría”: Sergio Rojas se lanzó sin filtro contra Roberto Cox por supuesto desaire

Un tenso momento se vivió este martes en el programa Que te lo digo, cuando su conductor, Sergio Rojas, lanzó sin filtro una serie de críticas contra el periodista Roberto Cox, luego de un supuesto desaire hacia el espacio de Zona Latina.

Todo comenzó cuando Rojas reveló al aire que Cox no habría querido dar una entrevista al programa, situación que, según sus palabras, fue revertida gracias a la intervención de la panelista Antonella Ríos. “Me estuvieron contando que el señor Cox no quería darle la entrevista al Que Te Lo Digo y que tú (Antonella Ríos) habías tenido que interceder para que él pudiese hablar, ¿eso es real?”, preguntó el conductor al inicio del espacio.

Pero sus comentarios no se detuvieron ahí. “Me parece que eso habla súper mal de un periodista que, aparte de no tener poto, no tiene coraje. Una cosa es que te falten nalgas y la otra es que te falte hombría, que es muy distinto, Roberto Cox”, lanzó Rojas, en una crítica directa y sin filtros.

El comunicador también cuestionó la supuesta falta de disposición del periodista, considerando su historial profesional. “Un periodista que se jacta de ir a los Kosovo, a la guerra de las Malvinas, a la guerra de Ucrania y de Bangladesh, ¿le va a dar miedo hablar para el mejor programa de espectáculos de la televisión chilena?”, ironizó.

Finalmente, Rojas cerró el tema con una ácida reflexión. “¿Sabes qué es lo que pasa? Como él está acostumbrado a ir a paneles cagones, sí, es verdad. De hecho, creo que la próxima semana va a ir a Zona de Estrellas”, comentó, lanzando también un dardo a otro espacio del mismo canal.