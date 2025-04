“Te produce una sensación muy rica”: Mariela Sotomayor tras cumplir diez días sin fumar cigarro

Hace un poco más de una semana, Mariela Sotomayor, periodista y actual panelista del programa farandulero Only Fama (Mega), compartió en redes sociales un importante cambio en su vida: dejar de fumar cigarro.

De hecho, el pasado jueves 3 de abril, publicó una actualización de sus primeros días sin el vicio. “Día cuatro sin fumar, y las ganas son súper grandes”, dijo en aquella ocasión.

“Hoy día en la mañana amanecí con una cosa aquí (señala su pecho), como no sé... no sabría cómo explicarlo; como angustia, ansiedad: debe ser la costumbre que uno tiene. Imagínate, ¿cuántos años fumando?”, agregó.

“Pero vamos que se puede: no me queda otra”, sentenció en esa oportunidad.

“Estoy súper contenta (...) Me hace sentir como poderosa”

Ya durante la tarde de este 9 de abril, la comunicadora volvió a contar acerca de cómo iba en su desafío, ya en su décimo día sin fumar ni un solo cigarro.

En específico, mediante sus historias de Instagram, la ‘Lengua del Pueblo’ reconoció: “¡Hola! ¿Cómo están? Chiquillos... 10 días sin fumar. Mira, yo creo que no pensé que me iba a acostumbrar tan rápido”.

“Al principio lo veía como una especie de ‘infierno’, que acostumbrarme me iba a costar mucho más, porque todos los fumadores sabemos lo difícil que es”, añadió Mariela.

“El cigarrito nos acompaña cuando estamos nerviosos, ansiosos, preocupados, contentos conversando, después de la comida, en la sobre mesa, pero de verdad quiero decirles que estoy súper contenta, porque siento que esta decisión no solamente me va a beneficiar en mi salud, sino que también me hace sentir como poderosa, que manejo y gobierno mi voluntad: eso te produce una sensación muy rica”, argumentó la profesional del mundo de las comunicaciones.

“Les voy a estar contando más”, cerró la periodista del panel de Only Fama.