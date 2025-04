Tuvieron que intervenir sus compañeros tres veces: Fanny Cuevas protagonizó diversos conflictos tras ser nominada en “Palabra de honor”

Este martes se vivió una nueva “Corte marcial” en el reality show de Canal 13, “Palabra de honor”, en donde los participantes del encierro militar tenían que deliberar para escoger a una nueva dupla que quedará en riesgo de eliminación.

PUBLICIDAD

Los dardos apuntaron hacia Fanny Cuevas, quien ha tenido conflictos con diversos personajes del reality show. Incluso las nominaciones llegaron a tal nivel que la ganadora de “Mundos Opuestos 2″ tuvo que ser separada tres veces por sus compañeros.

La primera en enfrentarse con la exchica “Yingo” fue Fernanda Figueroa, con quién ya ha protagonizado conflictos en otras ocasiones. El motivo fue la mala relación que tienen y la acusó de ser falta de respeto.

“Yo también te encuentro muy mal educada, no me caes bien. Me encantaría que te fueras muy pronto de la casa. Te crees pelolaís, pero eres bastante piruja y lo sabes”, le dijo Fanny a Fernanda, quien se ofuscó después de esta acusación y le pidió que le dijera por qué, incluso acercándose a Cuevas. Por esto, Fabio Agostini tuvo que contener a su compañera.

Fanny Cuevas en Palabra de honor Captura y Gentileza: Canal 13

Los conflictos de Fanny Cuevas

Gala Caldirola, al momento de nominar a Fanny, le partió diciendo que no sabe discutir de una manera normal por lo que va a intentar dejar las cosas calmas. “Se te cae constantemente el discurso con el que entraste. No me parece el juego en el que incomodas a otra mujer, uno tiene que saber tener límites”, reclamó la española.

“Te has excedido, es muy feo y desagradable que saques temas personales y desagradables. Te invito a que hagas una autocrítica y mejores como ser humano”, le aconsejó Gala

“Y yo te invito a que tengas respeto, porque tener sexo delante de la ex de él no es tenerle respeto a una mujer (...) Delante de la ex (tener sexo) eso es ser empática”, respondió Fanny, quien agregó que cree que a Gala le falta amor propio.

PUBLICIDAD

Fanny Cuevas en Palabra de honor Captura y Gentileza: Canal 13

Gala se paró para recalcar su punto de que es injusta la acusación de ser regalada, por lo que Fanny rápidamente se acercó a la española para frenar que le haga gestos con el dedo. La pelea llegó a tal nivel que tuvieron que separarlas antes de que pasara algo más.

Yuli Cagna y Fanny se votaron mutuamente, y cuando fue el turno de la argentina de dar sus argumentos se provocó un conflicto. Cuevas le recalcó que ella está exponiendo su relación en el reality, y nuevamente la chilena se acercó después de que Cagna se paró para seguir encarándola. “¡Yo no me acerqué a ti, así que raja de acá!“, exclamó Yuli.