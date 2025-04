“Un peluquero de poca monta...”: La opinión sin filtro de Sergio Rojas tras conflicto en vivo de panelistas de “Primer Plano”

Un tenso momento se vivió este domingo en el panel de “Primer Plano”, cuando en un segmento dedicado a la crítica de moda, el diseñador Miguel Ángel Guzmán y el peluquero Javier Fernández comenzaron a discutir en vivo.

Esto después de que Fernández se aburriera de Guzmán y le dijera que le tiene pica después de un ninguneo del diseñador, quien lo cuestionó por ser peluquero y estar hablando de moda. “Siempre me estás aplastando (...) Me trató de gordito y no se ha visto en el espejo (...) yo le veo la guata así gigante”, desclasificó.

“Me has tratado mal. Me interrumpiste con Cecilia Bolocco, me trataste de guatón en el camarín, cada vez que hablo me dices ‘no me interrumpa’. Hay algo que te amenaza de mí“, continuó el peluquero y estilista.

Miguel Ángel dijo que no se sentía amenazado ya que él era “un principiante”, mientras que Javier se la devolvió diciendo que era “añejo”.

La opinión tajante de Sergio Rojas

Esta polémica fue discutida en el panel de “Que te lo digo”, y Sergio Rojas apuntó en contra de Javier Fernández, quien anteriormente escogió al periodista como uno de los peores vestidos de la televisión chilena.

“¿Tú puedes creer que se empezaron a guatonear en vivo?“, partió comentando Rojas. “Yo creo que ese (Javier Fernández) es un peluquero de poca monta. Aparte de ser poca monta, creo que es arribista a más no poder”, añadió.

“Es esa típica gente que le ha ido bien, o regularmente bien, y se creen la última chupada del mate como de un ‘estatus y elegancia’ que no sé de dónde la sacaron. Tú no lo puedes mirar porque no puedes ni mirar a los ojos”, lanzó.

Luis Sandoval pensó que era un “tongo”, y Rojas agregó que fue “dantesco”. El animador le dio la razón a Miguel Ángel y dijo que Javier estaba sentado ahí porque “era barato” y que cuando discutió dejó de ser elegante.