“Yo lo viví y es muy frustrante”: Pamela Leiva habló sobre el maltrato médico que recibió cuando padecía de obesidad

La panelista y comediante, Pamela Leiva, ha hablado en diversas ocasiones sobre el cambio que ocasionó en su vida haberse sometido a una cirugía bariátrica. Esto salió a discusión en el programa “El medio día” de TVN después de una publicación de Instagram de la exparticipante de “1810″.

“La cirugía bariátrica me ayudó y me transformó no solo físicamente. Fue un cambio que me permitió mejorar mi calidad de vida. Trajo consigo responsabilidades como cuidar mi cuerpo y nutrirme y en el Día Mundial de la Salud, solo quería transmitirles y recordar que la salud sí importa”, escribió hace dos días junto a una imagen de su antes y después.

Con respecto a su reflexión, ella compartió que este año es el aniversario número 17 de su operación. “Fue un proceso largo, un camino que no ha sido fácil tampoco, con altos y bajos. La verdad a mí la cirugía bariátrica me cambió la vida, pero fue, más allá que el fin de una enfermedad, fue el comienzo de una etapa nueva”, partió.

“La cirugía bariátrica viene a ayudar a una baja de peso importante, pero la verdad es que la obesidad es una enfermedad crónica. Yo sufro de una adicción a la comida”, comentó.

En esa misma línea, ella dijo que muchas personas que se someten a la misma cirugía, vuelven a recuperar el mismo peso por los motivos psicológicos detrás de la enfermedad. Leiva afirmó que ella ha logrado mantener el peso, en parte gracias al apoyo psicológico que ha recibido.

El fuerte relato de Pamela Leiva

Pamela Leiva contó que ahora es mucho más accesible someterse a una cirugía bariátrica, y que por lo mismo se ha convertido en un negocio, por lo que llamó a la gente a informarse antes de escoger el doctor con quien se van a operar.

“Además, ahora pueden acceder a las guías clínicas porque pasaba mucho que... La obesidad también es una enfermedad social, donde uno muchas veces recibe maltrato de los mismos equipos médicos que yo lo viví mucho y es muy frustrante. Hoy día en Chile existen guías clínicas en donde existen procedimientos y protocolos de los doctores hacia los pacientes”, comentó la comediante.

Al ser consultada qué situación vivió de maltrato médico, Leiva señaló que le decían que “estaba como vaca, cierra la boca”. Asimismo, relató los dichos de un médico a su mamá cuando ella era adolescente: “la única forma que esta niñita deje de comer, es que usted se siente al frente de ella, cada vez que ella va a sacar un pan, usted le pega en la mano”.