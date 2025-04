Cathy Barriga podría retomar sus redes sociales tras excarcelación: “Es legítimo”, asegura su abogado

El que se avecinaba como el peor cumpleaños de Cathy Barriga terminó siendo un día de fiesta. Esto luego de que la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió este miércoles 9 de abril la revocatoria de la prisión preventiva.

PUBLICIDAD

Así la exalcaldesa de Maipú, con globos y muñeca de trapo, salió del centro de San Miguel directo a su residencia donde ahora cumplirá arresto domiciliario nocturno.

La decisión desató debate e incluso críticas contra la justicia chilena que concediera la libertad a la ex edil precisamente el día de su cumpleaños 52.

Cathy Barriga deja la cárcel tras fallo de la Corte de Apelaciones 09 DE ABRIL DEL 2025 / SANTIAGO Cathy Barriga deja la cárcel tras 45 días. La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió revocar la prisión preventiva de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y reemplazarla por arresto domiciliario nocturno. La exjefa comunal se encontraba recluida en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel desde hacía un mes y medio, en medio de un proceso judicial marcado por diversos giros. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO (VICTOR HUENANTE/Victor Huenante)

Su abogado Giovanni Calderón conversó en “Plan Perfecto” sobre las condiciones en las que fue excarcelada la exfuncionaria investigada por los presuntos de corrupción y fraude al fisco.

Una de las consultas recurrentes entre los panelistas de CHV fue acerca del posible regreso de Cathy Barriga a las redes sociales donde suma más de 900 mil seguidores.

“Puede. A la luz de todo lo que ha ocurrido, quiero ser súper claro en esto: es legítimo. Pero ha habido un asedio periodístico, de los medios de comunicación, que es legítimo porque hay interés público en un caso de connotación pública”.

Diana Bolocco pidió aclarar si la exfuncionaria lidió con asedio o atención mediática. “Creo que hay que dividir las cosas”. El jurista entonces se refirió a la persecución que sufrió Barriga al salir de prisión, y luego ser seguida durante todo el camino “y que te estén esperando en la casa”, en mención a la multitud que los reporteros que acudieron a Peñaflor.

“Yo no soy lo ustedes dice que soy”

Este miércoles 9 de abril, a su salida del centro de San Miguel, Cathy Barriga solo se limitó a defenderse con una frase; “Yo no so lo que ustedes dicen que soy, ni tampoco soy lo que me hicieron". Acto seguido se dirigió a su residencia donde fue recibida por vecinos que celebraron cumpleaños y obsequiaron globos.