“Debes dejar de…”: El sabio consejo de Pedro Pascal a joven influencer que sueña con ser actor

Un emotivo encuentro entre Pedro Pascal y el influencer egipcio Peter Fouad se viralizó en redes sociales, luego de que el joven compartiera un video con el reconocido actor chileno, quien le brindó un mensaje lleno de humildad y esperanza sobre cómo enfrentar la vida y los desafíos del mundo artístico.

“La vida tiene una forma curiosa de poner a las personas adecuadas en tu camino en el momento oportuno”, escribió Fouad en la publicación de Instagram donde aparece junto a Pascal en una playa. “Conocí a Pedro Pascal y se tomó un momento para compartir un buen consejo. Es una persona verdaderamente amable y genuina. ¡Gracias por tus palabras de aliento, Pedro! Fuiste justo el recordatorio que necesitaba hoy”.

En el registro, el joven le pregunta al protagonista de The Last of Us: “¿Cuál es la mejor forma, para mí, de llegar al éxito? ¿Y cómo se debe lidiar con el fracaso? ¿Cómo lo hiciste tú?”.

La respuesta de Pascal fue clara y reconfortante: “Debes dejar de usar esa palabra, ‘fracaso’” , le dijo con serenidad. Ante la consulta de qué palabra usar en su lugar, el actor profundizó: “Debes dejar de pensar de esa forma, dejar de pensar en solamente el éxito. Estás aquí, estás vivo, estarás despierto para ver otro día, y eso ya es un éxito”.

El actor añadió un mensaje que resonó: “Debes seguir levantándote y viendo qué es lo que nos depara el futuro. Te levantas otro día y lo vuelves a intentar. Eso toma tiempo, pero debes confiar en ti mismo” .

El gesto de Pascal fue aplaudido por sus seguidores, quienes destacaron su cercanía y calidez incluso fuera del set. La publicación fue rápidamente inundada por comentarios que elogiaban la actitud del actor hollywoodense. “Por eso nos enamoramos de Pedro: su humanidad, su amor y su humildad. Un ser humano maravilloso a quien le deseamos todo el amor del mundo”, escribió un usuario.

