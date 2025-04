Insólita escena en ‘Amor a Ciegas’ desató ola de críticas: participante llegó con su mamá

Una inusual escena se vivió en el más reciente capítulo del programa Amor a Ciegas de Chilevisión, cuando Catalina, una joven de 24 años, llegó a su primera cita… acompañada por su madre. El episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generó una ola de reacciones, críticas y memes por la inesperada compañía.

Catalina asistió al restorán del chef Yann Yvin junto a Luisa, su madre de 59 años, quien justificó su presencia con un argumento que muchos entendieron, pero pocos compartieron: “La acompañé porque está todo muy peligroso. Vivimos hacia el interior, en Quilpué”, explicó la mujer.

La joven participante también intentó defender su decisión. “Mi mamá me dijo: ‘¿Será real?’ (...) Me acompañó solo para asegurar mi integridad”, afirmó, insinuando cierta desconfianza hacia el formato del programa. Sin embargo, reconoció entre risas: “En un momento me arrepentí de venir con ella”.

Lo que parecía ser una cita romántica terminó siendo una experiencia peculiar. Mientras Catalina conversaba con su cita en una mesa apartada, Luisa se quedó en la barra del restorán conversando animadamente con Yann Yvin. “Lo había visto viajando por Francia, como en unas noticias flash. En ese momento lo encontré atractivo”, confesó Luisa, robándose momentáneamente el foco del programa.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar ya que los televidentes no estuvieron de acuerdo con que la joven acudiera con su madre, y que, peor aún, esta se quedara observando a tan solo unos pocos metros.

Usuarios de X calificaron la situación como “surrealista” y “vergonzosa”. Comentarios como “Si va con la mamá, sería next altiro”, “¿Eso de que esté la mamá mirando de lejos es normal?” y “Al parecer la mamá va a tener mejor suerte que la hija” se repitieron en la red social.

Revisa algunas de la reacciones: