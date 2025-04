“Me dan terror”: Karla Melo confiesa uno de sus mayores temores en pleno tratamiento contra el cáncer

Desde que Karla Melo compartió el inesperado diagnóstico de cáncer de mama, en sus redes sociales no faltan mensajes de apoyo. Esta se ha convertido una vitrina además para mostrar algunos momentos del tratamiento con el que aspira a vender a enfermedad.

La actriz sigue mostrando el buen ánimo y la actitud optimista incluso en plenos ciclos de quimioterapia. En esta parte además ha logrado lidiar con uno de sus mayores temores: las inyecciones.

En un reciente video se mostró aplicando las inyecciones para subir defensas, ahora desde su casa. Entre risas nerviosas contó un poco de la experiencia y hacer catarsis con sus seguidores.

“La verdad es que el tema de las inyecciones fue un caso para mí porque me dan terror y bueno, este último tiempo me he pinchado demasiado y ya tener que pincharme en mi casa para mi era el colmo”, comentó tras agradecer el apoyo.

No fue un proceso fácil lidiar con este temor. Según contó, la primer vez para inyectarse en casa debió recurrir a una amiga enfermera. “Todo bien, no me dolió. La segunda vez aquí sola, tengo una amiga que es veterinaria, me dijo ´yo he pinchado puras perras´, bueno entonces no va a haber problema". Con la tercera inyección recurrió a su familia.

Fue así como decidió grabar el video, y aunque pese a los nervios, admitió que “salió muy bacán”.

“Un mes súper difícil”

Fue a través de las redes sociales que Karla Melo hizo público su estado de salud tras ser diagnosticada de cáncer de mama triple negativo en enero de este año.

“Fue un mes súper difícil ya que hay que pasar por varias pruebas, exámenes y procedimientos para tener las respuestas, y la espera de cada una es realmente angustiante. Gracias a Dios mi cáncer está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas”, dijo la famosa, quien rodeada de su red de apoyo incondicional, ha continuado con su agenda de trabajo sobre los escenarios.