“Mentirosa, cahuinera, mitómana”: Cata Pulido en picada contra conocida panelista de farándula

La actriz Catalina Pulido, actual panelista del programa Sígueme en TV+, se lanzó en picada contra la conocida opinóloga de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos.

Esto, luego de dar a conocer un supuesto romance entre Marcelo Baticciotto y Daniela Aránguiz. Información que también fue replicada en Que te lo digo, donde trabaja Antonella Ríos, expareja (sin nombre formal) del exfutbolista argentino.

Según Pulido, Barrientos sería una “mitómona” e inventaría historias para generar contenido en el programa de farándula de Zona Latina.

“Es bastante mitómana”

“Lo que pasa es que Antonella replicó una noticia sin corroborarla, ese yo creo que fue su gran error. Cuando contaron lo de Barticciotto en su programa (Que te lo Digo), ni siquiera corroboraron si era cierto o no era cierto. Simplemente le creyeron a otra persona que es bastante mitómana, que tampoco la voy a nombrar, porque no la nombro”, señaló en referencia a La Leona.

Además, agregó que “esa persona está acostumbrada a constantemente inventar o menospreciar o menoscapabar a otras personas como para ella sentirse un poco más importante. Porque eso es muy común en el ser humano, que tienes que pisotear al del lado para resaltar”.

Finalmente, le envió un mensaje para que no sea “tóxica”.

“Simplemente dije que eso pasaba cuando uno replicaba noticias de una persona poco creíble, mentirosa, cahuinera y que le gusta menoscabar al resto para ella brillar, así que ella que no sea tóxica y que no meta cizaña donde no la hay”, sentención, consignó La Cuarta.

El romance que sí fue real, se dio entre Anonella Ríos y Barticciotto, affaire que salió a la luz cuando la pareja sufrió un aborzado en la comuna de Nuñoa.

Se encontraban estacionados, cuando fueron interceptados por un grupo de delincuentes que se llevaron el vehículo del exjugador de Colo Colo.