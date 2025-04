“No he celebrado en 25 años”: Pedro Pascal tuvo megafiesta por su cumpleaños 50

La buena fortuna sonríe al actor Pedro Pascal quien sigue dando pasos agigantados en su carrera. A meses del estreno de la cinta TheFantasticFour: First Steps, el famoso tuvo otro motivo para celebrar: sus 50 años.

Si bien los cumplió el pasado 2 de abril, fue esta semana que varias imágenes y videos del evento se divulgaron en redes sociales. También algunos detalles como la lista de invitados, entre estos la DJ Honey Dijon, ganadora de premios Grammy

La también activista de la comunidad trans, le dedicó palabras al actor y compartió algunos momento de la fiesta celebrada en Londres, reseñó revista Gente.

“¡Señor Pascal!¡Feliz cumpleaños, carajo! Gracias por invitarme a celebrarlo contigo. ¡Fue fantástico!“, le comentó la artista en la galería de imágenes donde se vio al actor con atuendo informal con polera con la frase ”Protect the dolls".

El famoso agradeció el gesto y elogió el talento de su invitada, quien sumó buena música a la fiesta. “No he celebrado en 25 años. ¡Destrozaste el techo y les diste a todos la mejor noche de sus vidas! Gracias, Honey Fucking Dijon".

Pedro Pascal disfrutó al máximo la celebración de sus 50, y para no dejar dudas, se vio bailando y alzando los brazos mientras era levando sobre el cuello de uno de sus invitados y amigos.

Entre los convidados se incluyeron Russell Tovey, Dino Fetscher, Jacob Seickell y su hermana Lux Pascal.

¿Se viene la tercera temporada de The Last of Us?

El actor chileno sigue sumando éxito en su carrera internacional. Recientemente se confirmó la tercera temporada de la serie The Last of Us, de las más exitosas de la plataforma streaming HBO.

La espera terminó para los fanáticos de la saga. Max Latinoamérica compartió un breve clip en redes sociales que rápidamente sumó reacciones. “No puede ser en vano. La tercera temporada está en camino”.